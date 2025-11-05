Ричмонд
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.65
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.31
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.73
П2
1.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
3
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
1
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
4
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2

Слот — о победе над «Реалом»: «Это наша лучшая игра в сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

«Отличная игра против команды, которая проиграла лишь однажды в этом сезоне. А ведь мы могли сыграть даже лучше. Еще одна победа над очень хорошей командой. Как и “Вилла”, мадридцы сейчас в отличной форме. Это был отличный матч — думаю, мы можем с уверенностью сказать, что это наша лучшая игра в сезоне. Ребята приложили максимум усилий, чтобы не позволить им хозяйничать на нашей половине поля», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и догнал «Реал» в турнирной таблице. Команды занимают 6-е и 5-е места соответственно.