«Кайрат» забил особенный гол «Интеру» в ЛЧ: матч завершился тремя мячами

Встреча прошла на легендарном стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.
Уже на 20-й минуте хозяева могли открыть счёт — арбитр назначил пенальти в ворота казахстанской команды, однако после просмотра VAR отменил своё решение.
Тем не менее, на 45-й минуте лидер «нерадзурри», стараниями своего капитана Лаутаро Мартинеса всё же добились своего. Первый удар аргентинца спас защитник «Кайрата», но нападающий сам же сыграл на добивании и с близкой дистанции отправил мяч в сетку — 1:0.
После перерыва алматинцы прибавили, и их настойчивость принесла результат. На 55-й минуте израильский полузащитник Офри Арад, вышедший в этом матче с капитанской повязкой, эффектным ударом головой в дальний угол сравнял счёт — 1:1.
Этот гол стал особенным: «Кайрат» стал первой командой в этом розыгрыше Лиги чемпионов, сумевшей поразить ворота «Интера», который до этого провёл три матча без пропущенных мячей.
Однако радость гостей продлилась недолго. Уже на 67-й минуте Карлос Аугусто мощным ударом с края штрафной поразил нижний угол ворот «Кайрата». Удар получился образцовым — голкипер Темирлан Анарбеков не смог спасти команду.
Финальный свисток зафиксировал победу «Интера» — 2:1. Подопечные Кристиана Киву продолжают идти без потерь, набрав максимум очков (12) после четырёх туров.
У команды Рафаэля Уразбахтина остаётся одно очко, и она продолжает борьбу в главном еврокубке. Следующий матч «Кайрат» проведёт 26 ноября против датского «Копенгагена».
Кристиан Киву
Рафаэль Уразбахтин
Лаутаро Мартинес
45′
Карлос Аугусту
(Франческо Эспозито)
67′
Офри Арад
(Александр Широбоков)
55′
1
Янн Зоммер
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
2
Дензел Дюмфрис
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
31
Янн Биссек
80′
25
Мануэль Аканджи
23
Николо Барелла
58′
71′
20
Хакан Чалханоглу
16
Давиде Фраттези
63′
8
Петар Сучич
10
Лаутаро Мартинес
46′
14
Анж-Йоан Бонни
94
Франческо Эспозито
71′
9
Маркус Тюрам
77
Темирлан Анарбеков
24
Александр Мрынский
3
Луиш Мата
9
Дастан Сатпаев
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
55
Валерий Громыко
46′
20
Еркин Тапалов
7
Габриэль Коста Жоржиньо
6′
76′
6
Адилет Садыбеков
26
Эдмилсон
71′
17
Олжас Байбек
4
Дамир Касабулат
76′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
71′
99
Рикардиньо
Главный судья
Луиш Годинью
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти