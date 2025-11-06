Ричмонд
«Кайрат» забил особенный гол «Интеру» в ЛЧ: матч завершился тремя мячами

В матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов алматинский «Кайрат» дал бой итальянскому гранду — миланскому «Интеру», но уступил со счётом 1:2, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Встреча прошла на легендарном стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Уже на 20-й минуте хозяева могли открыть счёт — арбитр назначил пенальти в ворота казахстанской команды, однако после просмотра VAR отменил своё решение.

Тем не менее, на 45-й минуте лидер «нерадзурри», стараниями своего капитана Лаутаро Мартинеса всё же добились своего. Первый удар аргентинца спас защитник «Кайрата», но нападающий сам же сыграл на добивании и с близкой дистанции отправил мяч в сетку — 1:0.

После перерыва алматинцы прибавили, и их настойчивость принесла результат. На 55-й минуте израильский полузащитник Офри Арад, вышедший в этом матче с капитанской повязкой, эффектным ударом головой в дальний угол сравнял счёт — 1:1.

Этот гол стал особенным: «Кайрат» стал первой командой в этом розыгрыше Лиги чемпионов, сумевшей поразить ворота «Интера», который до этого провёл три матча без пропущенных мячей.

Однако радость гостей продлилась недолго. Уже на 67-й минуте Карлос Аугусто мощным ударом с края штрафной поразил нижний угол ворот «Кайрата». Удар получился образцовым — голкипер Темирлан Анарбеков не смог спасти команду.

Финальный свисток зафиксировал победу «Интера» — 2:1. Подопечные Кристиана Киву продолжают идти без потерь, набрав максимум очков (12) после четырёх туров.

У команды Рафаэля Уразбахтина остаётся одно очко, и она продолжает борьбу в главном еврокубке. Следующий матч «Кайрат» проведёт 26 ноября против датского «Копенгагена».

Интер
2:1
Первый тайм: 1:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Кристиан Киву
Рафаэль Уразбахтин
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
45′
Карлос Аугусту
(Франческо Эспозито)
67′
Кайрат
Офри Арад
(Александр Широбоков)
55′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
2
Дензел Дюмфрис
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
31
Янн Биссек
80′
25
Мануэль Аканджи
23
Николо Барелла
58′
71′
20
Хакан Чалханоглу
16
Давиде Фраттези
63′
8
Петар Сучич
10
Лаутаро Мартинес
46′
14
Анж-Йоан Бонни
94
Франческо Эспозито
71′
9
Маркус Тюрам
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
24
Александр Мрынский
3
Луиш Мата
9
Дастан Сатпаев
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
55
Валерий Громыко
46′
20
Еркин Тапалов
7
Габриэль Коста Жоржиньо
6′
76′
6
Адилет Садыбеков
26
Эдмилсон
71′
17
Олжас Байбек
4
Дамир Касабулат
76′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
71′
99
Рикардиньо
Статистика
Интер
Кайрат
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
23
7
Удары в створ
9
3
Угловые
9
3
Фолы
9
16
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Луиш Годинью
(Португалия)
