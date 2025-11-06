Ричмонд
«Кайрат» проиграл «Интеру» в матче Лиги чемпионов

«Интер» обыграл «Кайрат» в матче Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Итальянский «Интер» переиграл казахстанский «Кайрат» в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интера». В составе победителей мячи забили Лаутаро Мартинес (45-я минута) и Карлос Аугусто (67). У «Кайрата» отличился Офри Арад (55).

«Интер», набрав 12 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда выиграла четыре матча из четырех. «Кайрат» (1) располагается на 34-й строчке.

В следующем туре «Интер» 26 ноября сыграет в гостях с испанским «Атлетико», в этот же день «Кайрат» встретится на выезде с датским «Копенгагеном».

Результаты других матчей:

  • «Аякс» (Нидерланды) — «Галатасарай» (Турция) — 0:3;
  • «Бенфика» (Португалия) — «Байер» (Германия) — 0:1;
  • «Марсель» (Франция) — «Аталанта» (Италия) — 0:1;
  • «Ньюкасл» (Англия) — «Атлетик» (Испания) — 2:0.