«Кайрат» проиграл «Интеру» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Итальянский «Интер» переиграл казахстанский «Кайрат» в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интера». В составе победителей мячи забили Лаутаро Мартинес (45-я минута) и Карлос Аугусто (67). У «Кайрата» отличился Офри Арад (55).
«Интер», набрав 12 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда выиграла четыре матча из четырех. «Кайрат» (1) располагается на 34-й строчке.
В следующем туре «Интер» 26 ноября сыграет в гостях с испанским «Атлетико», в этот же день «Кайрат» встретится на выезде с датским «Копенгагеном».
Результаты других матчей:
- «Аякс» (Нидерланды) — «Галатасарай» (Турция) — 0:3;
- «Бенфика» (Португалия) — «Байер» (Германия) — 0:1;
- «Марсель» (Франция) — «Аталанта» (Италия) — 0:1;
- «Ньюкасл» (Англия) — «Атлетик» (Испания) — 2:0.