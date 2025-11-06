«Бавария» вышла в лидеры общего этапа Лиги чемпионов после 4 туров

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
П1
2.07
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
П1
1.57
X
4.46
П2
5.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
П1
2.70
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
П1
2.80
X
3.46
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
П1
2.68
X
3.53
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
П1
1.62
X
4.52
П2
5.23
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
П1
5.06
X
4.13
П2
1.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
П1
5.00
X
4.20
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
П1
1.50
X
4.57
П2
6.86
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
П1
2.35
X
3.74
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
П1
2.22
X
3.30
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
П1
2.11
X
3.65
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
П1
1.19
X
8.25
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
П1
1.22
X
7.39
П2
14.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
П1
1.77
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
П1
1.36
X
5.51
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
П1
1.75
X
4.13
П2
4.63
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
П1
1.64
X
4.22
П2
5.44
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
П1
1.69
X
4.36
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
П1
3.20
X
3.64
П2
2.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
П1
5.30
X
4.11
П2
1.72
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
П1
1.78
X
4.06
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
П1
1.47
X
5.07
П2
6.81
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
П1
3.41
X
4.01
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
П1
2.19
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
П1
8.60
X
4.80
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
П1
1.49
X
4.73
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
П1
1.85
X
3.75
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
П1
4.11
X
3.73
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
П1
1.81
X
3.65
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
«Бавария» вышла в лидеры общего этапа Лиги чемпионов после 4 туров

В среду, 5 ноября, были сыграны заключительные матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

После четырех туров лидирует в турнирной таблице «Бавария», так как одержала четыре победы и по разнице забитых и пропущенных голов опережает другие команды, набравшие по 12 очков.

Также четыре победы в четырех играх имеют «Арсенал» и «Интер», занимающие 2-е и 3-е места в таблице соответственно.

На последних строчках «Аякс» и «Бенфика», которые не набрали очков.

Матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 25 и 26 ноября.

ПСЖ
1:2
Первый тайм: 0:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
4.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Жоау Невеш
74′
Бавария
Луис Диас
4′
Луис Диас
32′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
25
Нуну Мендеш
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
2
Ашраф Хакими
45′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
66′
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
25′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
66′
9
Гонсалу Рамуш
Бавария
1
Мануэль Нойер
49′
27
Конрад Лаймер
44
Йосип Станишич
84′
14
Луис Диас
45+7′
4
Джонатан Та
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
17
Майкл Олисе
81′
3
Ким Мин Джэ
7
Серж Гнабри
46′
20
Том Бишоф
47′
9
Гарри Кейн
88′
8
Леон Горецка
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
25
9
Удары в створ
9
5
Угловые
9
1
Фолы
7
9
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
