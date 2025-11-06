«Бавария» вышла в лидеры общего этапа Лиги чемпионов после 4 туров

После четырех туров лидирует в турнирной таблице «Бавария», так как одержала четыре победы и по разнице забитых и пропущенных голов опережает другие команды, набравшие по 12 очков.
Также четыре победы в четырех играх имеют «Арсенал» и «Интер», занимающие 2-е и 3-е места в таблице соответственно.
На последних строчках «Аякс» и «Бенфика», которые не набрали очков.
Матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 25 и 26 ноября.
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
4.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Жоау Невеш
74′
Бавария
Луис Диас
4′
Луис Диас
32′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
25
Нуну Мендеш
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
2
Ашраф Хакими
45′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
66′
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
25′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
66′
9
Гонсалу Рамуш
Бавария
1
Мануэль Нойер
49′
27
Конрад Лаймер
44
Йосип Станишич
84′
14
Луис Диас
45+7′
4
Джонатан Та
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
17
Майкл Олисе
81′
3
Ким Мин Джэ
7
Серж Гнабри
46′
20
Том Бишоф
47′
9
Гарри Кейн
88′
8
Леон Горецка
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
25
9
Удары в створ
9
5
Угловые
9
1
Фолы
7
9
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти