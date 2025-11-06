Ну что за «Кайрат»! Казахстанский клуб хоронили перед матчем, а он дал бой «Интеру» в Милане

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.46
П2
5.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.46
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.53
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.52
П2
5.23
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.06
X
4.13
П2
1.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.20
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.57
П2
6.86
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.74
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.30
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.65
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.39
П2
14.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.51
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.13
П2
4.63
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.22
П2
5.44
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.36
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.64
П2
2.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.11
П2
1.72
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.06
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.07
П2
6.81
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.01
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.60
X
4.80
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.73
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.75
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.73
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.65
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2

Ну что за «Кайрат»! Казахстанский клуб хоронили перед матчем, а он дал бой «Интеру» в Милане

Словосочетание «достойное поражение» теперь знают и в Алма-Ате.

Источник: Reuters

Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Кайратом» ожидаемо завершился победой хозяев — 2:1. Но далась она миланцам непросто — казахстанцы оказали им серьезное сопротивление.

Вопреки прогнозам

Перспективы «Кайрата» в матче против «Интера» выглядели совсем не радужными. Учитывая, что алматинцы уже крупно проиграли «Реалу» дома 0:5, выездная встреча с итальянским грандом не сулила ничего хорошего. Букмекерские коэффициенты были красноречивыми — на победу казахстанцев конторы давали гигантские 44, а на разгром от «Интера» вполне реалистичные 2.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 5.11.2025, 23:00
Интер
2
Кайрат
1

Но как же жестко они ошиблись! «Кайрат» приехал на «Джузеппе Меацца» явно не за поражением. Хотя, конечно, в основном откровенно терпел — подопечные Кристиана Киву с самого начала не выпускали гостей со своей половины поля и регулярно проверяли молодого голкипера Темирлана Анарбекова на прочность.

За первый тайм «Интер» мог выходить вперед минимум дважды (а то и трижды, если бы арбитр оставил в силе пенальти, отмененный на 21-й минуте), но отличился только один раз перед самым уходом в раздевалку. На 45-й минуте забил Лаутаро Мартинес после яростной атаки миланцев — избежать гола было трудно.

И все-таки «Кайрат» не сдался и не развалился. Перетерпев новую серию атак сразу после перерыва, подопечные Рафаэля Уразбахтина сенсационно смогли сравнять счет. На 55-й минуте постарался полузащитник Офри Арад, который быстро сориентировался на угловом.

Источник: Reuters

К сожалению для казахстанских болельщиков, «Кайрат» продержался всего 12 минут — уже на 67-й Карлос Аугусто метким дальним ударом снова вывел хозяев вперед. Но больше «Интер» не забивал — вернее, ему не дали это сделать. Гости дотерпели до свистка и уступили вполне прилично — что уже достижение, учитывая огромную разницу в классе.

Лучшее — впереди?

«Кайрат» потерпел пусть и достойное, но все-таки поражение. Это означает, что половину дистанции общего этапа казахстанцы провели без побед. Ранее команда Уразбахтина крупно уступила «Спортингу» (1:4) и «Реалу», а также сыграла нулевую ничью с «Пафосом». Последний, кстати, первую победу в Лиге чемпионов уже добыл — в 4-м туре обыграл «Вильярреал» 1:0.

А вот в Алмате пока ждут. Шансов осталось не очень много — впереди у «Кайрата» выезды к «Копенгагену» и «Арсеналу», а также домашние матчи с «Брюгге» и «Олимпиакосом». Каждый из клубов на голову сильнее и опытнее казахстанцев — впрочем, тому же «Пафосу» это не помешало сотворить сенсацию.

Помешает ли «Кайрату» — узнаем в ближайшие месяцы.

Автор: Артем Белинин

Интер
2:1
Первый тайм: 1:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Кристиан Киву
Рафаэль Уразбахтин
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
45′
Карлос Аугусту
(Франческо Эспозито)
67′
Кайрат
Офри Арад
(Александр Широбоков)
55′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
2
Дензел Дюмфрис
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
31
Янн Биссек
81′
25
Мануэль Аканджи
23
Николо Барелла
58′
71′
20
Хакан Чалханоглу
16
Давиде Фраттези
63′
8
Петар Сучич
10
Лаутаро Мартинес
46′
14
Анж-Йоан Бонни
94
Франческо Эспозито
71′
9
Маркус Тюрам
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
24
Александр Мрынский
3
Луиш Мата
9
Дастан Сатпаев
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
55
Валерий Громыко
46′
20
Еркин Тапалов
7
Габриэль Коста Жоржиньо
6′
76′
6
Адилет Садыбеков
26
Эдмилсон
71′
17
Олжас Байбек
4
Дамир Касабулат
76′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
71′
99
Рикардиньо
Статистика
Интер
Кайрат
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
24
7
Удары в створ
9
3
Угловые
9
3
Фолы
9
16
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Луиш Годинью
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти