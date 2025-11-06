Ну что за «Кайрат»! Казахстанский клуб хоронили перед матчем, а он дал бой «Интеру» в Милане

Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Кайратом» ожидаемо завершился победой хозяев — 2:1. Но далась она миланцам непросто — казахстанцы оказали им серьезное сопротивление.
Вопреки прогнозам
Перспективы «Кайрата» в матче против «Интера» выглядели совсем не радужными. Учитывая, что алматинцы уже крупно проиграли «Реалу» дома 0:5, выездная встреча с итальянским грандом не сулила ничего хорошего. Букмекерские коэффициенты были красноречивыми — на победу казахстанцев конторы давали гигантские 44, а на разгром от «Интера» вполне реалистичные 2.
Но как же жестко они ошиблись! «Кайрат» приехал на «Джузеппе Меацца» явно не за поражением. Хотя, конечно, в основном откровенно терпел — подопечные Кристиана Киву с самого начала не выпускали гостей со своей половины поля и регулярно проверяли молодого голкипера Темирлана Анарбекова на прочность.
За первый тайм «Интер» мог выходить вперед минимум дважды (а то и трижды, если бы арбитр оставил в силе пенальти, отмененный на 21-й минуте), но отличился только один раз перед самым уходом в раздевалку. На 45-й минуте забил Лаутаро Мартинес после яростной атаки миланцев — избежать гола было трудно.
И все-таки «Кайрат» не сдался и не развалился. Перетерпев новую серию атак сразу после перерыва, подопечные Рафаэля Уразбахтина сенсационно смогли сравнять счет. На 55-й минуте постарался полузащитник Офри Арад, который быстро сориентировался на угловом.
К сожалению для казахстанских болельщиков, «Кайрат» продержался всего 12 минут — уже на 67-й Карлос Аугусто метким дальним ударом снова вывел хозяев вперед. Но больше «Интер» не забивал — вернее, ему не дали это сделать. Гости дотерпели до свистка и уступили вполне прилично — что уже достижение, учитывая огромную разницу в классе.
Лучшее — впереди?
«Кайрат» потерпел пусть и достойное, но все-таки поражение. Это означает, что половину дистанции общего этапа казахстанцы провели без побед. Ранее команда Уразбахтина крупно уступила «Спортингу» (1:4) и «Реалу», а также сыграла нулевую ничью с «Пафосом». Последний, кстати, первую победу в Лиге чемпионов уже добыл — в 4-м туре обыграл «Вильярреал» 1:0.
А вот в Алмате пока ждут. Шансов осталось не очень много — впереди у «Кайрата» выезды к «Копенгагену» и «Арсеналу», а также домашние матчи с «Брюгге» и «Олимпиакосом». Каждый из клубов на голову сильнее и опытнее казахстанцев — впрочем, тому же «Пафосу» это не помешало сотворить сенсацию.
Помешает ли «Кайрату» — узнаем в ближайшие месяцы.
Автор: Артем Белинин
Кристиан Киву
Рафаэль Уразбахтин
Лаутаро Мартинес
45′
Карлос Аугусту
(Франческо Эспозито)
67′
Офри Арад
(Александр Широбоков)
55′
1
Янн Зоммер
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
2
Дензел Дюмфрис
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
31
Янн Биссек
81′
25
Мануэль Аканджи
23
Николо Барелла
58′
71′
20
Хакан Чалханоглу
16
Давиде Фраттези
63′
8
Петар Сучич
10
Лаутаро Мартинес
46′
14
Анж-Йоан Бонни
94
Франческо Эспозито
71′
9
Маркус Тюрам
77
Темирлан Анарбеков
24
Александр Мрынский
3
Луиш Мата
9
Дастан Сатпаев
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
55
Валерий Громыко
46′
20
Еркин Тапалов
7
Габриэль Коста Жоржиньо
6′
76′
6
Адилет Садыбеков
26
Эдмилсон
71′
17
Олжас Байбек
4
Дамир Касабулат
76′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
71′
99
Рикардиньо
Главный судья
Луиш Годинью
(Португалия)
