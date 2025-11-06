Ну что за «Кайрат»! Казахстанский клуб хоронили перед матчем, а он дал бой «Интеру» в Милане

А вот в Алмате пока ждут. Шансов осталось не очень много — впереди у «Кайрата» выезды к «Копенгагену» и «Арсеналу», а также домашние матчи с «Брюгге» и «Олимпиакосом». Каждый из клубов на голову сильнее и опытнее казахстанцев — впрочем, тому же «Пафосу» это не помешало сотворить сенсацию.