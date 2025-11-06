«За Сатпаева не зря столько заплатили». Скаут из Италии отметил смелость «Кайрата» в игре с «Интером»

Алматинский клуб стал первой командой в этом розыгрыше Лиги чемпионов, которой удалось поразить ворота «Интера». По мнению Великих, подопечные Кристиана Киву и вовсе могли упустить победу.
«Матч получился интересный. Приятно, что гости не стушевались на таком стадионе и играли вполне приятно, в комбинационный, быстрый футбол. Тут однозначно стоит похвалить их главного тренера. “Интер” явно не ожидал, что не получится забить быстрый гол, поэтому начал нервничать и мог бы ещё сильнее усложнить себе жизнь, если бы не забил бы гол до перерыва. Однако и во втором тайме когда хозяева думали, что смогут контролировать матч, но не смогли и рисковали даже при 2:1 не удержать победу.
Отлично проявил себя Сатпаев, думаю этот юноша показал многим сомневающимся специалистам, не зря за него заплатили эти деньги (прим. — рекордные 4,3 миллиона евро), он не только был опасным впереди и уходил на скорости, но и хорошо отрабатывал в обороне, что важно для европейского футбола.
Эффективно сыграл вратарь, возможно со странной, своеобразной техникой, но эффективно. Неплохо смотрелся Сорокин и бразильский центрфорвард Эдмилсон. В целом, хороший матч и приятное впечатление от игры", — заявил скаут.
Ранее Великих более подробно высказался об игре Темирлана Анарбекова и заявил, что у него есть шансы получить контракт в Испании или Италии. Сам вратарь отметил, что «Интер» выглядел командой, с которой можно играть.
На данный момент в активе «Кайрата» одно набранное очко по итогам четырех матчей в общем этапе Лиги чемпионов. Следующую игру алматинский клуб проведёт 26 ноября против датского «Копенгагена».
Напомним, в феврале 2025 года «Кайрат» подтвердил переход Дастана Сатпаева в лондонский «Челси». Согласно договорённости между клубами, казахстанец присоединится к английской команде летом 2026 года — после достижения совершеннолетия. «Кайрат» получит 4,3 миллиона евро — это рекордная сумма для казахстанского футбола.
Кристиан Киву
Рафаэль Уразбахтин
Лаутаро Мартинес
45′
Карлос Аугусту
(Франческо Эспозито)
67′
Офри Арад
(Александр Широбоков)
55′
1
Янн Зоммер
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
2
Дензел Дюмфрис
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
31
Янн Биссек
81′
25
Мануэль Аканджи
23
Николо Барелла
58′
71′
20
Хакан Чалханоглу
16
Давиде Фраттези
63′
8
Петар Сучич
10
Лаутаро Мартинес
46′
14
Анж-Йоан Бонни
94
Франческо Эспозито
71′
9
Маркус Тюрам
77
Темирлан Анарбеков
24
Александр Мрынский
3
Луиш Мата
9
Дастан Сатпаев
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
55
Валерий Громыко
46′
20
Еркин Тапалов
7
Габриэль Коста Жоржиньо
6′
76′
6
Адилет Садыбеков
26
Эдмилсон
71′
17
Олжас Байбек
4
Дамир Касабулат
76′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
71′
99
Рикардиньо
