«За Сатпаева не зря столько заплатили». Скаут из Италии отметил смелость «Кайрата» в игре с «Интером»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.40
П2
3.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.67
П2
6.35
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.35
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.42
П2
2.71
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.34
П2
4.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.36
П2
1.59
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.93
X
4.24
П2
1.61
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.65
П2
3.06
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.30
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.60
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.90
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.65
П2
4.46
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.96
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.67
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.19
П2
5.01
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.34
П2
5.84
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.11
П2
6.17
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.25
П2
1.62
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.17
П2
4.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.70
П2
7.13
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.06
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.00
П2
3.62
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.60
X
4.90
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.31
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.70
П2
1.88
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.60
П2
4.10

«За Сатпаева не зря столько заплатили». Скаут из Италии отметил смелость «Кайрата» в игре с «Интером»

«Кайрат» с минимальном счетом уступил на выезде в Милане местному «Интеру», но оставил приятные впечатления у итальянских специалистов и болельщиков. В беседе с корреспондентом Vesti.kz известный скаут Алекс Великих подвел итоги этой встречи, выделил тренерскую смелость Рафаэля Уразбахтина и рассказал об игроках алматинского клуба, которые ему приглянулись.

Источник: ФК "Кайрат"

Алматинский клуб стал первой командой в этом розыгрыше Лиги чемпионов, которой удалось поразить ворота «Интера». По мнению Великих, подопечные Кристиана Киву и вовсе могли упустить победу.

«Матч получился интересный. Приятно, что гости не стушевались на таком стадионе и играли вполне приятно, в комбинационный, быстрый футбол. Тут однозначно стоит похвалить их главного тренера. “Интер” явно не ожидал, что не получится забить быстрый гол, поэтому начал нервничать и мог бы ещё сильнее усложнить себе жизнь, если бы не забил бы гол до перерыва. Однако и во втором тайме когда хозяева думали, что смогут контролировать матч, но не смогли и рисковали даже при 2:1 не удержать победу.

Отлично проявил себя Сатпаев, думаю этот юноша показал многим сомневающимся специалистам, не зря за него заплатили эти деньги (прим. — рекордные 4,3 миллиона евро), он не только был опасным впереди и уходил на скорости, но и хорошо отрабатывал в обороне, что важно для европейского футбола.

Эффективно сыграл вратарь, возможно со странной, своеобразной техникой, но эффективно. Неплохо смотрелся Сорокин и бразильский центрфорвард Эдмилсон. В целом, хороший матч и приятное впечатление от игры", — заявил скаут.

Ранее Великих более подробно высказался об игре Темирлана Анарбекова и заявил, что у него есть шансы получить контракт в Испании или Италии. Сам вратарь отметил, что «Интер» выглядел командой, с которой можно играть.

На данный момент в активе «Кайрата» одно набранное очко по итогам четырех матчей в общем этапе Лиги чемпионов. Следующую игру алматинский клуб проведёт 26 ноября против датского «Копенгагена».

Напомним, в феврале 2025 года «Кайрат» подтвердил переход Дастана Сатпаева в лондонский «Челси». Согласно договорённости между клубами, казахстанец присоединится к английской команде летом 2026 года — после достижения совершеннолетия. «Кайрат» получит 4,3 миллиона евро — это рекордная сумма для казахстанского футбола.

Интер
2:1
Первый тайм: 1:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Кристиан Киву
Рафаэль Уразбахтин
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
45′
Карлос Аугусту
(Франческо Эспозито)
67′
Кайрат
Офри Арад
(Александр Широбоков)
55′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
2
Дензел Дюмфрис
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
31
Янн Биссек
81′
25
Мануэль Аканджи
23
Николо Барелла
58′
71′
20
Хакан Чалханоглу
16
Давиде Фраттези
63′
8
Петар Сучич
10
Лаутаро Мартинес
46′
14
Анж-Йоан Бонни
94
Франческо Эспозито
71′
9
Маркус Тюрам
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
24
Александр Мрынский
3
Луиш Мата
9
Дастан Сатпаев
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
55
Валерий Громыко
46′
20
Еркин Тапалов
7
Габриэль Коста Жоржиньо
6′
76′
6
Адилет Садыбеков
26
Эдмилсон
71′
17
Олжас Байбек
4
Дамир Касабулат
76′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
71′
99
Рикардиньо
Статистика
Интер
Кайрат
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
24
7
Удары в створ
9
3
Угловые
9
3
Фолы
9
16
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Луиш Годинью
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти