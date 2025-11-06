«За Сатпаева не зря столько заплатили». Скаут из Италии отметил смелость «Кайрата» в игре с «Интером»

«Матч получился интересный. Приятно, что гости не стушевались на таком стадионе и играли вполне приятно, в комбинационный, быстрый футбол. Тут однозначно стоит похвалить их главного тренера. “Интер” явно не ожидал, что не получится забить быстрый гол, поэтому начал нервничать и мог бы ещё сильнее усложнить себе жизнь, если бы не забил бы гол до перерыва. Однако и во втором тайме когда хозяева думали, что смогут контролировать матч, но не смогли и рисковали даже при 2:1 не удержать победу.