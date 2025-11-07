Дом футболиста «Интера» ограбили во время матча Лиги чемпионов

Ограбление произошло, когда футболист находился на стадионе. Банда как минимум из четырех человек ворвалась в его дом. Воры, одетые в темную одежду и скрывающие лица шарфами, похитили дизайнерские сумки и часы (двое из которых были Rolex) из спальни и гардеробной.