Дом футболиста «Интера» ограбили во время матча Лиги чемпионов

Дом защитника «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони в Кастелли-Калепио (провинция Бергамо) был ограблен во время матча Лиги чемпионов против казахстанского «Кайрата». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник: Getty Images

Встреча состоялась 5 ноября в Милане. «Интер» победил со счетом 2:1, Бастони остался в запасе.

Ограбление произошло, когда футболист находился на стадионе. Банда как минимум из четырех человек ворвалась в его дом. Воры, одетые в темную одежду и скрывающие лица шарфами, похитили дизайнерские сумки и часы (двое из которых были Rolex) из спальни и гардеробной.

Ограбление было завершено за считанные минуты: сработала сигнализация, и банде удалось скрыться до прибытия охраны и карабинеров. В момент ограбления дома никого не было.

Интер
2:1
Первый тайм: 1:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Кристиан Киву
Рафаэль Уразбахтин
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
45′
Карлос Аугусту
(Франческо Эспозито)
67′
Кайрат
Офри Арад
(Александр Широбоков)
55′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
2
Дензел Дюмфрис
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
31
Янн Биссек
81′
25
Мануэль Аканджи
23
Николо Барелла
58′
71′
20
Хакан Чалханоглу
16
Давиде Фраттези
63′
8
Петар Сучич
10
Лаутаро Мартинес
46′
14
Анж-Йоан Бонни
94
Франческо Эспозито
71′
9
Маркус Тюрам
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
24
Александр Мрынский
3
Луиш Мата
9
Дастан Сатпаев
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
55
Валерий Громыко
46′
20
Еркин Тапалов
7
Габриэль Коста Жоржиньо
6′
76′
6
Адилет Садыбеков
26
Эдмилсон
71′
17
Олжас Байбек
4
Дамир Касабулат
76′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
71′
99
Рикардиньо
Статистика
Интер
Кайрат
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
24
7
Удары в створ
9
3
Угловые
9
3
Фолы
9
16
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Луиш Годинью
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти