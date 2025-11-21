Ричмонд
Матч-центр
Источник: Луиса Диаса дисквалифицируют на 3 матча в Лиге чемпионов, «Бавария» намерена подать апелляцию

Полузащитник «Баварии» Луис Диас получит 3-матчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Источник: AP 2024

По информации источника, в мюнхенском клубе ожидали, что 28-летний колумбиец будет отстранен только на одну игру. «Бавария» запросила письменное обоснование решения и планирует подать апелляцию.

Диас получил красную карточку в матче против «ПСЖ» (2:1) в 4-м туре общего этапа за фол на Ашрафе Хакими. Если его дисквалифицируют на три матча, он пропустит игры с «Арсеналом» (26 ноября), «Спортингом» (9 декабря) и бельгийским «Юнионом» (21 января).

ПСЖ
1:2
Первый тайм: 0:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
4.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Жоау Невеш
74′
Бавария
Луис Диас
4′
Луис Диас
32′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
25
Нуну Мендеш
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
2
Ашраф Хакими
45′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
66′
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
25′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
66′
9
Гонсалу Рамуш
Бавария
1
Мануэль Нойер
49′
27
Конрад Лаймер
44
Йосип Станишич
84′
14
Луис Диас
45+7′
4
Джонатан Та
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
17
Майкл Олисе
81′
3
Ким Мин Джэ
7
Серж Гнабри
46′
20
Том Бишоф
47′
9
Гарри Кейн
88′
8
Леон Горецка
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
25
9
Удары в створ
9
5
Угловые
9
1
Фолы
7
9
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти