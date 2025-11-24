Ричмонд
«Кайрат» прилетел в Данию на матч Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» прибыл в Копенгаген на матч общего этапа Лиги чемпионов против одноименного клуба, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Матч пятого тура пройдет 26 ноября в Дании и начнется в 22:45 по казахстанскому времени.

«Благополучно добрались», — гласит сообщение пресс-службы клуба.

Расписание матчей «Кайрата» в Лиге чемпионов

Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрал одно очко, сыграв вничью с кипрским «Пафосом» при трёх поражениях от «Спортинга» (1:4), мадридского «Реала» (0:5) и «Интера» (1:2).

  • 26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (в 22:45)
  • 9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
  • 20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
  • 29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00)

