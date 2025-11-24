«Кайрат» прилетел в Данию на матч Лиги чемпионов

Матч пятого тура пройдет 26 ноября в Дании и начнется в 22:45 по казахстанскому времени.
«Благополучно добрались», — гласит сообщение пресс-службы клуба.
Расписание матчей «Кайрата» в Лиге чемпионов
Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрал одно очко, сыграв вничью с кипрским «Пафосом» при трёх поражениях от «Спортинга» (1:4), мадридского «Реала» (0:5) и «Интера» (1:2).
- 26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (в 22:45)
- 9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
- 20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
- 29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00)