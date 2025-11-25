«Челси» против «Барселоны» — лигочемпионская классика, «Арсенал» против «Баварии» — матч двух лучших команд Европы

Матчи, после которых влюбляются в футбол.
«Челси» против «Барселоны» — настоящая европейская классика 2000-х, и в этом утверждении нет никакого особенного преувеличения. Один из слоганов Лиги чемпионов, который регулярно появляется на рекламных щитах вокруг поля во время трансляций, — «Ночи, которые мы не забудем». И эти два клуба действительно дарили болельщикам незабываемые вечера.
Самый, наверное, яркий случился 8 марта 2005 года в Лондоне. Ответный матч ⅛ финала на «Стэмфорд Бридж». Двумя неделями ранее «Барселона» на своем поле победила 2:1 (голы, кстати, забили засветившийся пару лет спустя в ФК «Москва» Макси Лопес и легенда «Анжи» Самюэль Это’О), но никто особо не рассчитывал, что этого преимущества будет достаточно. Так и получилось: к 19-й минуте «Челси» вел со счетом 3:0. Причем все три гола вышли однотипными: отбор или перехват в середине поля и мгновенная, разрывающая оборону соперника атака на пространстве. Это была классика для той команды Жозе Моуринью — никто в Европе не играл в переходных фазах лучше, чем тогдашний «Челси».
К перерыву, правда, было уже 3:2. То были времена праймового Роналдинью, и бразилец сначала реализовал пенальти, а под занавес тайма забил один из самых памятных голов в истории Лиги чемпионов — неуловимым даже не ударом, скорее тычком с линии штрафной. Такое мог исполнять только он, поскольку ни у кого больше не было таких голеностопов. И мы, кстати, говорим о «Челси» и его обороне, которая в том сезоне установила один из самых впечатляющих рекордов АПЛ — всего 16 пропущенных мячей за сезон.
Ближе к концу второго тайма Джон Терри забил-таки столь необходимый для синих четвертый гол, и они в итоге прошли дальше, но было ощущение, что итоговый результат даже и не столь важен. Потому что это был один из тех матчей, которые врезаются в память на всю жизнь и после просмотра которых люди и влюбляются в футбол.
Долги Вселенной нужно отдавать
Сложно забыть и скандальное противостояние «Челси» и «Барселоны» в 2009-м, на стадии полуфинала. 0:0 в первом матче на «Ноу Камп», быстрый гол Майкла Эссьена на «Стэмфорд Бридж» неделю спустя и скандинавское судейство норвежца Хеннинга Эвребе, который, согласно распространенному мнению, не назначил энное количество пенальти в ворота «Барселоны». После чего Андрес Иньеста засадил в «девятку» на 90+3-й минуте — 1:1, и согласно существовавшему тогда правилу выездного гола каталонцы прошли в финал.
Волна возмущения в России тогда была большой, ведь обидели «наш» «Челси», который тогда к тому же тренировал «наш» Гус Хиддинк, совмещавший это с работой в сборной страны и бывший тогда на пике популярности (до Марибора оставалось еще полгода). Хотя, если вспомнить отвратительно скандальный путь возглавляемой Хиддинком сборной Кореи на ЧМ-2002, можно просто констатировать простой факт — долги перед Вселенной нужно отдавать.
А ведь был еще и полуфинал в 2012-м, когда «Барселона» так и не смогла вскрыть «автобус», сконструированный Роберто Ди Маттео, и «Челси» в итоге взял-таки заветный Кубок чемпионов первый раз в истории.
Соседи в таблице и два сильнейших клуба
Нынешняя встреча вряд ли оставит такой же след в истории, но и считать ее совсем уж проходной тоже не стоит. Хотя бы потому, что играет «Барселона» — пожалуй, самая зрелищная команда Европы, способная любой матч превратить в шоу. «Челси» тоже на ходу — всего одно поражение в последних десяти встречах при восьми победах и ничьей. И все это без Коула Палмера, который вроде бы восстановился от одного повреждения, но умудрился в бытовой ситуации травмировать палец на ноге и снова остался вне игры. С другой стороны, теперь больше ответственности лежит на остальных футболистах группы атаки. Гол Энцо Фернандеса в ворота «Бернли» в прошедший уик-энд — отличный пример такой командной работы: игрокам «Челси» понадобилось шесть передач, чтобы дойти от своей штрафной до чужой, — может, не так и много, но выглядело это осмысленно, синхронно и зрелищно.
Кроме того, у матча в Лондоне есть вполне прикладное турнирное значение. «Челси» и «Барселона» — соседи в турнирной таблице, у обоих клубов по семь очков. В случае поражения можно откатиться к границе топ-24. Это не особенно критично, но тогда в оставшихся трех турах придется выкладываться по максимуму — никакого режима круиз-контроля уже не будет. Особенно это касается «Челси», дальнейший календарь которого не убийственен, но при этом и не прост — «Аталанта» (г), «Пафос» (д) и «Наполи» (г). У «Барселоны» расписание полегче — «Айнтрахт» (д), «Славия» (г), «Копенгаген» (д), но даже в этом случае лучше не доводить дело до ситуации «нужна только победа». Особенно с учетом постоянного обилия травмированных у каталонцев.
Другая топ-афиша этой недели в Лиге чемпионов — «Арсенал» против «Баварии». Матч двух лучших на сегодняшний день команд Европы (если основываться на том впечатлении, что они производят в национальных чемпионатах и еврокубках), которые пока не теряли очков в этой Лиге чемпионов. Но в этом может быть и проблема: у соперников нет особенной мотивации выкладываться по полной. Поражение никак не скажется на их перспективах оказаться по итогам группового этапа в топ-8, а стал ты первым или восьмым, никакого значения не имеет. У «Арсенала» в следующие выходные — встреча с «Челси» в АПЛ, куда более важная с турнирной точки зрения. В общем, есть вероятность, что матч на «Эмирейтс» получится не товарищеским, конечно, но контрольным.
Дмитрий Гирин