«Челси» против «Барселоны» — лигочемпионская классика, «Арсенал» против «Баварии» — матч двух лучших команд Европы

Нынешняя встреча вряд ли оставит такой же след в истории, но и считать ее совсем уж проходной тоже не стоит. Хотя бы потому, что играет «Барселона» — пожалуй, самая зрелищная команда Европы, способная любой матч превратить в шоу. «Челси» тоже на ходу — всего одно поражение в последних десяти встречах при восьми победах и ничьей. И все это без Коула Палмера, который вроде бы восстановился от одного повреждения, но умудрился в бытовой ситуации травмировать палец на ноге и снова остался вне игры. С другой стороны, теперь больше ответственности лежит на остальных футболистах группы атаки. Гол Энцо Фернандеса в ворота «Бернли» в прошедший уик-энд — отличный пример такой командной работы: игрокам «Челси» понадобилось шесть передач, чтобы дойти от своей штрафной до чужой, — может, не так и много, но выглядело это осмысленно, синхронно и зрелищно.