«Челси» бесподобен, а «Барселона» уже не та. Разгром каталонцев на «Стэмфорд Бридж»

Так уж повелось, что матчи между «Челси» и «Барселоной» в Лиге чемпионов регулярно дарят запоминающиеся сюжеты. Вспомнить хотя бы гениальный гол Роналдинью на «Стэмфорд Бридж» или менее распиаренный, но также фантастический мяч Лэмпарда на «Камп Ноу». А как забыть судейский скандал имени норвежского арбитра Эвребе в 2008-м или 2:2 в 2012-м с забегом Фернандо Торреса через половину поля?
Сейчас ставки, конечно, не так высоки, все-таки лишь общий этап. Но предвкушение чего-то яркого и эффектного не покидало еще с момента жеребьевки. Нынешние «Челси» и «Барселона» — два клуба, за развитием которых следить особенно занимательно. Энцо Мареска в Лондоне лепит молодую энергичную команду с по большей части еще не особо известными широкой публике исполнителями. Ханс-Дитер Флик в Каталонии уже зарекомендовал себя как спаситель, а его ультраатакующий стиль вряд ли оставляет кого-то равнодушным.
Правда, оба соперника недосчитались лидеров. Педри не успел до конца восстановиться и остался праздновать свой 23-й день рождения в Барселоне, а Коул Палмер повредил мизинец, ударившись дома о дверь. Обидно, но, с другой стороны, вот она — проверка качества оппонентов на самом высоком уровне, когда нужно обходиться без ключевых исполнителей. Флик нашел временную замену Педри в центральном защитнике Эрике Гарсии, который отлично проявил себя в этой роли в выходные в матче с «Атлетиком». А Мареска вообще удивил составом: Рис Джеймс на позиции опорника, а Педру Нету — центрального нападающего.
И план тренера Энцо сработал как надо. Уже на 4-й минуте другой Энцо Фернандес, отправил мяч в сетку, но судья Винчич привел трибуны в негодование, отменив взятие ворот — отдававший голевую передачу Фофана подыграл себе рукой. Возможно, встреча пошла бы в другом русле, сумей Ферран Торрес в ответной атаке попасть в створ, но давняя беда с реализацией моментов снова накрыла испанского нападающего, который загубил верный момент.
На этом атакующие потуги «Барселоны» закончились. Мяч в центре поля не держался без Педри, Кукурелья просто «съел» Ямаля, а Ферран Торрес до перерыва только и делал, что совершал потери и отдавал безадресные передачи. «Челси» же лишь наращивал обороты. Вскоре мяч снова оказался в воротах Жоана Гарсии — и судьи опять отменили гол. На этот раз из-за офсайда у Чалобы — защитник влиял на эпизод, не касаясь мяча, так что вопросов нет.
Хозяева не останавливались и продолжали создавать один момент за другим. Забивать могли и Нету, и Фернандес, но отличился Жюль Кунде — правда, со знаком минус. После очередной неразберихи в штрафной француз неуклюже подставил ногу, влетев в Торреса, и закатил мяч в свои ворота. Конечно, курьез, только с точки зрения справедливости все к тому и шло — «Барса» должна быть счастлива, что до перерыва пропустила лишь единожды.
В прошлом сезоне каталонцы не раз вырывали победу даже при счете 0:2 в пользу соперника, но шансы на это резко снизил Араухо. Вначале капитан сине-гранатовых получил желтую карточку за споры с арбитром, а под занавес тайма схлопотал второй горчичник после грубого фола на Кукурелье. Третий год подряд Рональд подводит команду в важном матче Лиги чемпионов. Кажется, это уже не совпадение.
Во втором тайме «Барса» выглядела абсолютно беспомощно. Флик выпустил на поле Рэшфорда, самого результативного игрока каталонцев в этом сезоне, но и Маркус растворился на поле. А «Челси» продолжил давить и вскоре забил снова — Гарначо красиво убрал поплывшего Кунде и покатил на Андрея Сантоса, который прошил Гарсию. И снова судьи оказались на стороне «Барсы», зафиксировав у вингера синих офсайд.
Но второй гол неумолимо назревал — 18-летний Эстевао, один из самых активных на поле, ворвался в штрафную, на дриблинге разобрался с Кубарси и запустил мяч поверх ушей Гарсии. Без шансов! Красота! Сам бразилец еще до переезда в АПЛ говорил, что он болельщик сине-гранатовых, прозвище Мессиньо говорит само за себя. Вот такой жизненный поворот. Эстевао этим вечером затмил Ямаля, для которого это был первый матч против английского клуба.
Точку в избиении поставил вышедший на замену Лиам Делап. Нападающего много критиковали в последнее время, и ему был очень важен этот гол. Забавно, что судьи сначала снова отменили взятие ворот, но на этот раз за «Челси» вступился ВАР, зафиксировавший, что Фернандес находился в правильном положении.
3:0 — это жестоко по отношению к гостям, но полностью заслуженно. У «Челси» четвертая сухая победа в пяти матчах, а у «Барселоны» теперь нет права на ошибку, если она собирается выйти в ⅛ финала напрямую.
Автор: Марк Бессонов
Энцо Мареска
Ханс-Дитер Флик
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
