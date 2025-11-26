«Челси» бесподобен, а «Барселона» уже не та. Разгром каталонцев на «Стэмфорд Бридж»

Но второй гол неумолимо назревал — 18-летний Эстевао, один из самых активных на поле, ворвался в штрафную, на дриблинге разобрался с Кубарси и запустил мяч поверх ушей Гарсии. Без шансов! Красота! Сам бразилец еще до переезда в АПЛ говорил, что он болельщик сине-гранатовых, прозвище Мессиньо говорит само за себя. Вот такой жизненный поворот. Эстевао этим вечером затмил Ямаля, для которого это был первый матч против английского клуба.