Кто этот вундеркинд, восхитивший всю Европу в ЛЧ: растерзал защиту «Барселоны» и считается наследником Неймара

«Эстевао — лучший игрок, появившийся в бразильском футболе со времен Неймара. Ты смотришь на него и очаровываешься. Он уже впечатляет своей техникой, но, как и Неймар на этом же этапе своей карьеры, еще не окреп физически и не так силен, как Эндрик, поэтому он все еще может сильно развиваться. Это то, что поражает всех и заставляет думать, что Эстевао достигнет гораздо более высокого уровня», — уверен глава академии «Палмейрас» Жоао Пауло Сампайо.