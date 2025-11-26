Кто этот вундеркинд, восхитивший всю Европу в ЛЧ: растерзал защиту «Барселоны» и считается наследником Неймара

18-летний Эстевао превращается в главного героя «Челси» в нынешней Лиге чемпионов. В матче с «Барселоной» янгстер оказался одним из самых ярких на поле, отличившись в третьей игре турнира подряд. Юный бразилец — лучший бомбардир синих в ЛЧ, а в противостоянии с «Барсой» затмил более звездного ровесника — Ламина Ямаля. Удивительно, но уже побивший несколько рекордов тинейджер проводит в Европе лишь первый сезон.
Подписал контракт с Nike раньше Неймара и отказался от сравнений с Месси
Неординарно талантливый Эстевао заблистал в Бразилии еще ребенком: в 10 лет попал в академию «Крузейро» и в том же возрасте подписал контракт с Nike, сделав это раньше всех бразильских суперзвезд. Например, Неймар и Родриго заключались с брендом в 13 и 11 соответственно. Мощный потенциал футболиста действительно выделялся — еще ребенком его сравнивали с Лионелем Месси за виртуозный дриблинг и прозвали «Мессиньо». С возрастом он отказался от прозвища — остался только Эстевао Виллиан.
«Признаюсь, что с детства мне не нравилось, когда меня называли Мессиньо, — сказал футболист в интервью ESPN. — С десяти лет, когда я играл за “Крузейро”. Я не люблю сравнения. В 17 лет я не могу тратить время на то, чтобы слушать окружающих. Я хочу быть счастливым: люблю играть в футбол и хочу наслаждаться им в полной мере. Мне нравится быть просто Эстевао».
Разумеется, Эстевао сравнивали и с бразильскими звездами: сильнее всего — с Неймаром. В «Палмейрасе», к которому вингер присоединился в 14 лет, подростка считали сильнейшим талантом Бразилии со временем самого Нея. Неудивительно: вундеркинд уже в 15 лет дебютировал в основе зелено-белых и за короткое время привел к нескольким трофеям составы U-15 и U-17 — в том числе к победе в чемпионате страны среди игроков до 17 лет.
«Эстевао — лучший игрок, появившийся в бразильском футболе со времен Неймара. Ты смотришь на него и очаровываешься. Он уже впечатляет своей техникой, но, как и Неймар на этом же этапе своей карьеры, еще не окреп физически и не так силен, как Эндрик, поэтому он все еще может сильно развиваться. Это то, что поражает всех и заставляет думать, что Эстевао достигнет гораздо более высокого уровня», — уверен глава академии «Палмейрас» Жоао Пауло Сампайо.
«Челси» подписал Эстевао за год до его 18-летия
Эстевао заинтриговал многие европейские топ-клубы, которые уже привыкли выдергивать самых талантливых бразильцев еще до их совершеннолетия. Так сложилось и с наследником Неймара: «Челси» договорился с «Палмейрасом» в июне 2024-го — на тот момент вингеру лишь недавно исполнилось 17, и по законам он не мог продолжить карьеру за пределами родины. Лондонцы заплатили 45 миллионов евро и стали ждать — следующим летом самородок наконец присоединился к команде Энцо Марески.
На выбор футболиста повлиял бывший защитник «Челси» Тьяго Силва: бразилец завершил европейскую карьеру на «Стэмфорд Бридж» и крайне проникся командой — даже его сыновья выступают в академии лондонцев. Опытный соотечественник рекомендовал Эстевао перебраться именно в «Челси».
«Мы коротко поговорили, он подошел ко мне и спросил, не хочу ли я подписать контракт с клубом, который имеет невероятно выстроенную структуру, — цитирует Эстевао Sky Sports. — Я был очень счастлив, потому что Тьяго Силва — кумир болельщиков “Челси”. В течение оставшейся части года до трансфера я с нетерпением ждал: смотрел много матчей “Челси”, чтобы понять, с кем буду работать здесь, и, слава Богу, все идет хорошо. Я очень доволен своей жизнью сейчас, она невероятна».
Эстевао уже забил «Барселоне» и побил несколько рекордов
Вероятно, довольны трансфером и в клубе. 18-летний бразилец — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов (три мяча), а всего в этом сезоне оформил 5+1 за 17 появлений на поле. Неплохой результат для дебютных месяцев в европейском футболе, тем более новичка подводят к составу постепенно — бразилец не всегда появляется в основе (вышел с первых минут в восьми из 17 игр) и всего два раза доиграл до финального свистка. Примечательно, что стабильнее всего время на поле Эстевао получает в Лиге чемпионов, где демонстрирует свой талант всей Европе.
Вингер отличился в трех последних матчах «Челси» в ЛЧ: огорчил «Аякс» (5:1), «Карабах» (2:2) и «Барселону» (3:0). Он стал первым бразильским тинейджером, забившим в двух, а позже и в трех матчах турнира подряд, а также оказался самым юным бомбардиром лондонцев в ЛЧ — 18 лет и 181 день. Эстевао обогнал Джуда Беллингема и Джамала Мусиалу по голам в Лиге чемпионов до 19 лет — англичанин и немец отличились по два раза.
Самый яркий перформанс бразильца в этой ЛЧ — игра с «Барселоной». Встречу преподносили как дуэль двух 18-летних вундеркиндов: только привыкающего к Европе Эстевао и уже опытного Ламина Ямаля. В итоге противостояния не получилось: «Челси» снес каталонцев, а бразилец солировал в атаке. Не только забил: он стал лучшим на поле по попыткам дриблинга (пять) и вошел в топ-5 игроков по количеству удачных обводок (две). Также Эстевао оказался единолично лучшим по количеству ключевых передах (три) и нанес два удара — тоже показатель в топ-5 по итогам встречи.
Неудивительно, что юный нападающий уже стабильно вызывается во взрослую сборную и высоко ценится главным тренером Бразилии Карло Анчелотти. В этом сезоне у него уже девять голов за клуб и сборную — больше, чем у Ямаля и Винисиуса (по шесть). Кажется, Эстевао в скором может стать настоящим лидером «Челси».
Автор: Артемий Кутейников
