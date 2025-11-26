«Кайрат» с Калмурза дважды забил «Копенгагену» и преподнёс сенсацию

Первыми счёт в матче открыли гости. На 7-й минуте игры отличился нападающий «Кайрата» Мансур Биркурманов. На 24-й минуте «Копенгаген» отыгрался усилиями Дэвида Фримпонга. Однако на исходе получаса игры Рамазан Багдат вновь вывел «Кайрат» вперёд — 2:1. В компенсированное ко второму тайму время Фримпонг оформил дубль (90+3) и спас «Копенгаген» от поражения.