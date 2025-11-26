Пятью голами обернулся матч «Копенгаген» — «Кайрат» в Лиге чемпионов

Встреча состоялась на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Первыми счёт в матче открыли хозяева. На 26-й минуте Виктор Дадасон вывел «Копенгаген» вперёд. На 59-й минуте Джордан Ларссон реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. А на 73-й минуте Роберт довёл счёт до крупного.
На 81-й минуте «Кайрат» отыграл один мяч. Дастан Сатпаев забил исторический гол. На 90-й минуте Олжас Байбек сократил отставание до минимума, однако на большее алматинский клуб не хватило.
Для «Кайрата» это поражение стало четвёртым в общем этапе Лиги чемпионов. «Копенгаген» же одержал первую победу.
Расписание матчей «Кайрата» в Лиге чемпионов
- 9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
- 20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
- 29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00)
Якоб Нееструп
Рафаэль Уразбахтин
Виктор Дадасон
26′
Джордан Ларссон
59′
Роберт
73′
Дастан Сатпаев
81′
Олжас Байбек
(Георгий Зария)
90′
1
Доминик Котарски
15
Маркос Лопес
7
Виктор Классон
5
Габриэл Перейра
6
Пантелис Хатзидиакос
56′
12
Лукас Лерагер
90+2′
20
Дзюнносукэ Судзуки
79′
22
Йорам Заге
11
Джордан Ларссон
69′
21
Мадс Эмиль Мадсен
16
Роберт
79′
9
Юссуфа Мукоко
39
Виктор Дадасон
90′
4
Мунаше Гарананга
36
Вилльям Клем
69′
10
Мохамед Эль-Юнусси
77
Темирлан Анарбеков
24
Александр Мрынский
87′
20
Еркин Тапалов
90+3′
9
Дастан Сатпаев
90+4′
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
55
Валерий Громыко
69′
10
Георгий Зария
7
Габриэль Коста Жоржиньо
69′
33
Юг Станоев
26
Эдмилсон
78′
6
Адилет Садыбеков
4
Дамир Касабулат
78′
99
Рикардиньо
90+3′
18
Дан Глейзер
64′
17
Олжас Байбек
Главный судья
Николас Уолш
(Шотландия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти