Пятью голами обернулся матч «Копенгаген» — «Кайрат» в Лиге чемпионов

Завершился матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором датский «Копенгаген» принимал алматинский «Кайрат», сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первыми счёт в матче открыли хозяева. На 26-й минуте Виктор Дадасон вывел «Копенгаген» вперёд. На 59-й минуте Джордан Ларссон реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. А на 73-й минуте Роберт довёл счёт до крупного.

На 81-й минуте «Кайрат» отыграл один мяч. Дастан Сатпаев забил исторический гол. На 90-й минуте Олжас Байбек сократил отставание до минимума, однако на большее алматинский клуб не хватило.

Для «Кайрата» это поражение стало четвёртым в общем этапе Лиги чемпионов. «Копенгаген» же одержал первую победу.

Расписание матчей «Кайрата» в Лиге чемпионов

  • 9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
  • 20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
  • 29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00)

Копенгаген
3:2
Первый тайм: 1:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
26.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Parken Stadium
Главные тренеры
Якоб Нееструп
Рафаэль Уразбахтин
Голы
Копенгаген
Виктор Дадасон
26′
Джордан Ларссон
59′
Роберт
73′
Кайрат
Дастан Сатпаев
81′
Олжас Байбек
(Георгий Зария)
90′
Составы команд
Копенгаген
1
Доминик Котарски
15
Маркос Лопес
7
Виктор Классон
5
Габриэл Перейра
6
Пантелис Хатзидиакос
56′
12
Лукас Лерагер
90+2′
20
Дзюнносукэ Судзуки
79′
22
Йорам Заге
11
Джордан Ларссон
69′
21
Мадс Эмиль Мадсен
16
Роберт
79′
9
Юссуфа Мукоко
39
Виктор Дадасон
90′
4
Мунаше Гарананга
36
Вилльям Клем
69′
10
Мохамед Эль-Юнусси
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
24
Александр Мрынский
87′
20
Еркин Тапалов
90+3′
9
Дастан Сатпаев
90+4′
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
55
Валерий Громыко
69′
10
Георгий Зария
7
Габриэль Коста Жоржиньо
69′
33
Юг Станоев
26
Эдмилсон
78′
6
Адилет Садыбеков
4
Дамир Касабулат
78′
99
Рикардиньо
90+3′
18
Дан Глейзер
64′
17
Олжас Байбек
Статистика
Копенгаген
Кайрат
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
14
Удары в створ
10
4
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
0
Фолы
19
10
Судейская бригада
Главный судья
Николас Уолш
(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти