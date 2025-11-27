Головин был одним из лучших в матче с «Пафосом» — помог забить два гола. Но у «Монако» кошмар — он упустил победу

Самый стабильный и успешный российский легионер против клуба, которым владеет Сергей Ломакин, — любопытный сюжет в ЛЧ в период отстранения нашего футбола от международных соревнований. Если же смотреть на статус «Пафоса» и «Монако», то фаворит в данной паре виделся очевидным. Но только на бумаге, потому что у монегасков в последнее время все сложно. В национальном чемпионате красно-белые на данный момент находятся вне еврокубковой зоны, завершив матчи с прямыми конкурентами — «Лансом» и «Ренном» — с суммарным счетом 2:8. А у Себастьена Поконьоли худшие за несколько лет стартовые результаты в княжеском клубе — на уровне бывшего главного тренера «Сочи» Роберта Морено.
Но при этом в главном еврокубке «Монако» с новым штабом сделал то, что ему не удавалось очень давно. А именно — не пропустил (как с «Тоттенхэмом» (0:0), так и с «Буде-Глимт» (1:0) и наконец-то выиграл на чужом поле. Правда, и дебютирующие на новом уровне чемпионы Кипра проиграли только «Баварии», а в остальных матчах набрали пять очков и добились исторической победы над «Вильярреалом». Естественно, киприоты рассчитывали на продолжение, но получили в соперники предельно мотивированный "Монако. И свежего Головина, который пропустил последний тур французского чемпионата. Он то и подготовил быстрое взятие ворот, отдав пас под забегание Аклиушу, а Магнес переадресовал мяч открывшему счет Минамино.
Да и ко второму голу гостей Александр оказался причастен. Прессингуя вратаря, он заставил того отдать пас на ногу не упустившему свой шанс Балогуну. Так «Монако» вернул себе преимущество в счете, которое было временно упущено после корнера и блестящего удара головой в исполнении Давида Луиза. В 38 лет и 218 дней знаменитый бразилец стал автором второго по старшинству гола в ЛЧ после 40-летнего Пепе. Opta, кстати, отметила еще один любопытный момент: в нынешнем розыгрыше впервые автор забитого мяча и пропустивший от него вратарь (Храдецки) родились в 80-х годах прошлого века. Поколение на сходе.
Возвращаясь же к Головину, отметим, что до перерыва он чуть смазал впечатление необязательной желтой карточкой, но в целом был одной из самых заметных фигур на поле. Перехват нашего легионера вполне мог принести «Монако» еще один успех. Однако реализация гостей подводила. Верные шансы загубили Вандерсон и Балогун, за что «Монако» едва не поплатился, но блестяще сыграл на последнем рубеже Храдецки. А на 65-й минуте Поконьоли поменял двух основных полузащитников — Камара и Головина. Потом ушел Минамино. Очевидно, что тренер держал в уме предстоящую игру с «ПСЖ».
Если бы удалось выиграть, все было бы оправданно. Однако «Монако» изменился не только по составу, но и по качеству игры. Стал слишком пассивным и начал прижиматься к воротам, за что в итоге поплатился. Причем Храдецки спас в невероятно сложной ситуации, но пропустил обиднейший гол после корнера. Мяч попал в перекладину, а затем срикошетил в ворота от стоявшего на ленточке защитника Салису. «Пафосу» — аплодисменты за характер. До вечерних матчей он будет соседом «Монако» в таблице и удержится в топ-24.
Андрей Кузичев