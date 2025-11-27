Головин был одним из лучших в матче с «Пафосом» — помог забить два гола. Но у «Монако» кошмар — он упустил победу

Но при этом в главном еврокубке «Монако» с новым штабом сделал то, что ему не удавалось очень давно. А именно — не пропустил (как с «Тоттенхэмом» (0:0), так и с «Буде-Глимт» (1:0) и наконец-то выиграл на чужом поле. Правда, и дебютирующие на новом уровне чемпионы Кипра проиграли только «Баварии», а в остальных матчах набрали пять очков и добились исторической победы над «Вильярреалом». Естественно, киприоты рассчитывали на продолжение, но получили в соперники предельно мотивированный "Монако. И свежего Головина, который пропустил последний тур французского чемпионата. Он то и подготовил быстрое взятие ворот, отдав пас под забегание Аклиушу, а Магнес переадресовал мяч открывшему счет Минамино.