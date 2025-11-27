«Арсенал» нанес первое поражение «Баварии» на общем этапе Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Английский «Арсенал» со счетом 3:1 обыграл германскую «Баварию» в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Юрриен Тимбер (22-я минута), Нони Мадуэке (69) и Габриэль Мартинелли (76). У проигравших отличился Леннарт Карл (32).
«Арсенал» одержал пятую победу подряд на общем этапе Лиги чемпионов. Команда из Лондона набрала 15 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Бавария» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше турнира. Мюнхенский клуб набрал 12 очков и располагается на 4-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 10 декабря на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге». «Бавария» 9 декабря примет португальский «Спортинг».
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.
Микель Артета
Венсан Компани
Юррьен Тимбер
(Букайо Сака)
22′
Нони Мадуэке
(Риккардо Калафьори)
69′
Габриел Мартинелли
(Эберечи Эзе)
77′
Леннарт Карл
(Серж Гнабри)
32′
1
Давид Райя
23
Микель Мерино
80′
2
Вильям Салиба
74′
3
Кристиан Москера
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
12
Юррьен Тимбер
80′
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
68′
33
Риккардо Калафьори
10
Эберечи Эзе
80′
8
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
68′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
38′
20
Нони Мадуэке
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
27
Конрад Лаймер
43′
72′
20
Том Бишоф
7
Серж Гнабри
72′
11
Николас Джексон
42
Леннарт Карл
81′
3
Ким Мин Джэ
2
Дайот Упамекано
23′
81′
22
Рафаэл Геррейру
6
Йозуа Киммих
81′
8
Леон Горецка
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти