«Арсенал» нанес первое поражение «Баварии» на общем этапе Лиги чемпионов

Англичане одержали пятую победу подряд и лидируют в турнирной таблице.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Английский «Арсенал» со счетом 3:1 обыграл германскую «Баварию» в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Юрриен Тимбер (22-я минута), Нони Мадуэке (69) и Габриэль Мартинелли (76). У проигравших отличился Леннарт Карл (32).

«Арсенал» одержал пятую победу подряд на общем этапе Лиги чемпионов. Команда из Лондона набрала 15 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Бавария» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше турнира. Мюнхенский клуб набрал 12 очков и располагается на 4-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 10 декабря на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге». «Бавария» 9 декабря примет португальский «Спортинг».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

3:1
Первый тайм: 1:1
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
26.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Венсан Компани
Голы
Юррьен Тимбер
(Букайо Сака)
22′
Нони Мадуэке
(Риккардо Калафьори)
69′
Габриел Мартинелли
(Эберечи Эзе)
77′
Леннарт Карл
(Серж Гнабри)
32′
Составы команд
1
Давид Райя
23
Микель Мерино
80′
2
Вильям Салиба
74′
3
Кристиан Москера
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
12
Юррьен Тимбер
80′
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
68′
33
Риккардо Калафьори
10
Эберечи Эзе
80′
8
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
68′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
38′
20
Нони Мадуэке
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
27
Конрад Лаймер
43′
72′
20
Том Бишоф
7
Серж Гнабри
72′
11
Николас Джексон
42
Леннарт Карл
81′
3
Ким Мин Джэ
2
Дайот Упамекано
23′
81′
22
Рафаэл Геррейру
6
Йозуа Киммих
81′
8
Леон Горецка
Статистика
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
8
2
Угловые
6
1
Фолы
16
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
