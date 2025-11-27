Тренер «Реала» высказался о матче в Греции с семью голами

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Хаби Алонсо после победы над греческим «Олимпиакосом» заявил, что для команды важно прервать серию без выигранных матчей.
В среду «Реал» в гостях обыграл «Олимпиакос» (4:3) в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, прервав серию из трех матчей без побед.
«Главное было победить и вырваться из этой спирали падения. Снова испытать это чувство. Три очка очень важны для попадания в топ-8. Это была тяжелая победа, но она нам была нужна. Самое лучшее — это проявленный нами дух, наше желание выиграть. С самопожертвованием, сплоченностью и слаженной работой всех. Вот какой у нас был подход», — цитирует слова Алонсо с пресс-конференции As.
Также специалист отметил игру Винисиуса Жуниора. Ранее СМИ сообщали, что бразилец сообщил о нежелании продлевать контракт в ходе личной встречи с президентом «Реала» Флорентино Пересом после победы над «Барселоной» (2:1) 26 октября. В том матче бразилец выразил недовольство действиями Алонсо, который заменил его на 72-й минуте. Позднее Винисиус принес извинения игрокам, сотрудникам и президенту футбольного клуба за свое поведение.
«Мне очень жаль, что его гол не засчитали. Это было бы очень хорошо для него, мы говорили об этом вчера. Он еще обязательно забьет», — добавил тренер.
«Реал» выиграл четвертый матч при одном поражении в основном этапе Лиги чемпионов и занимает пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов.