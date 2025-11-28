«Порту» забил на 19-й секунде, «Бетис» получил гол с центра поля, а «Лион» — новый лидер

«Црвена Звезда» выиграла вдесятером
ПАОК начал игру без российских легионеров и чудом не пропустил в первом тайме. Точнее, в роли волшебника выступил голкипер «Двуглавых орлов» Павленка, которому удалось парировать пенальти. Рэзван Луческу выпустил Магомеда Оздоева только на 62-й минуте, и практически сразу хозяева открыли счет. Это Иванушец, получив пас от Тайсона, ударом на исполнение уложил мяч в дальний угол. Однако для победы одного гола не хватило.
В концовке греки — уже с вышедшим на поле на 84-й минуте Федором Чаловым — пропустили после углового. Причем мяч в сетку отправил не реализовавший ранее 11-метровый Корнвиг. ПАОК в зоне стыков и в следующем туре сыграет на выезде с «Лудогорцем».
В этом туре у «Црвены Звезды» был соперник из ее весовой категории, и белградцы сразу обозначили серьезность намерений опасным ударом Иванича. Однако задачу чемпионам Сербии осложнило удаление Ученны в середине первого тайма. Арбитр посчитал, что его отмашка достойна красной карточки. Однако в меньшинстве хозяева все равно забили после удара Бруно Дуарте головой. Это гол принес вторую победу подряд, и красно-белые закрепились в зоне стыков.
Следующий матч «Звезда» проведет в Австрии против «Штурма», где Наир Тикнизян (отыграл 90 минут) получит возможность встретиться с бывшим одноклубником по «Локомотиву» — голкипером Даниилом Худяковым. Тот как раз восстановился после травмы и в четверг был в запасе на игру с «Панатинаикосом».
Первое поражение «Целе»
В Лиге конференций очередной нескучный матч провел «Целе», в стартовом составе которого вышел Никита Иосифов. В первом тайме словенцы дважды не смогли уследить за Гали, но в интервале между его голами забили сами. Белорус Лисакович, последним клубом которого в России была «Балтика», мощно пробил после смещения с фланга, а Видович первым успел на добивание.
У команды Альберта Риеры невероятный характер, однако в этот раз избежать поражения не удалось. Шансы имелись, но в одном эпизоде на пути мяча в ворота оказался защитник, а в другой атаке — после удара с лета из центра штрафной — чехов спасла штанга. Это первое поражение «Целе» в турнире, и вернуться в победный режим команда попытается в следующем туре, когда отправится в Хорватию — в гости к «Риеке».
В Шотландии «Ноа», за который выступает воспитанник «Зенита» Сергей Мурадян, оценил, что такое британский уровень единоборств. На последней минуте первого тайма Кескинен просто смял на фланге оказавшегося первым на мяче защитника и отдал пас в центр штрафной, а лучший форвард «Абердина» Нисбет неотразимо пробил с разворота. Однако чемпионы Армении в перерыве пришли в себя, а сделанные Сандро Перковичем замены усилили атаку. Как раз с подачи свежего Матеуса Аиаса головой неотразимо пробил Мулахусейнович. Это уже четвертый гол боснийца в нынешнем турнире, и он снова принес «Ноа» важные очки. Ереванцы удержались на границе топ-24 и в следующем туре примут дома польскую «Легию».
Английские победы
Команда Унаи Эмери на ходу. В АПЛ «Астон Вилла» поднялась в топ-4, а в ЛЕ — среди лидеров. Победу над «Янг Бойз» удалось гарантировать еще в первом тайме, когда дважды отличился Мален. В первом случае голландец головой сбросил мяч в нижний угол после мягкой подачи Тилеманса. Во втором форварду ассистировал Роджерс. А если бы не офсайд, Мален оформил бы хет-трик. Но и без того бирмингемцы выиграли, сравнявшись по очкам с «Мидтьюлланом». Они уступают датчанам только по дополнительным показателям.
Разыгрался после назначения Шона Дайча и «Ноттингем», который не испытал серьезных проблем в противостоянии с «Мальме». Первым шведов ударом из центра штрафной заставил капитулировать Йейтс. А незадолго до перерыва отличившийся на добивание Калимуэндо наконец-то открыл счет своим голам в Англии. В отчасти похожей ситуации послал мяч в сетку и защитник Миленкович. «Лесники» постепенно приближаются в топ-8.
Римский минимализм и лионская мощь
Лидер чемпионата Италии в ЛЕ удивителен. Свои шесть очков «Рома» набрала на выезде, тогда как на «Олимпико» проиграла дважды, поэтому трудно было предсказать, чем обернется для команды Джан Пьеро Гасперини встреча с сенсационным лидером основного этапа. Опасения имелись, но началось все по идеальному для римлян сценарию, а кросс Зеки Челика ударом в касание завершил Эль-Айнауи.
В концовке же здорово вышел на замену Эль-Шаарави, который после паса Бэйли завершил быструю контратаку. А когда датчане сократили отставание, этот же форвард едва не восстановил статус-кво, однако классный удар завершился попаданием в перекладину. Как итог — уже двадцатая победа «Ромы» в календарном году с преимуществом в один мяч. Среди команд из пяти ведущих лиг Европы больше таких выигрышей только у «Реала» (23).
Возглавил же таблицу «Лион», серьезно улучшивший разность мячей в гостях у «Маккаби». После травмы Малика Фофана тренерский штаб «ткачей» экспериментирует с левым флангом атаки, и сегодня сработала ставка на латераля Абнера. Бразилец открыл счет, после чего выполнил результативный навес на голову Толиссо. Так капитан начал дорогу к хет-трику, который был оформлен по ходу второго тайма благодаря двум передачам Шульца. Для опытнейшего Толиссо это первый «трюк со шляпой» в профессиональной карьере.
Двойной рекорд
Афиша матча на «Драгау» могла показаться привлекательной, но то была лишь иллюзия. «Ницца», будучи конкурентной на внутренней арене, под началом Франка Эза несостоятельна в Европе. Она не выиграла ни одного еврокубкового матча за два сезона, а оборона «орлят» — худшая во втором по статусу еврокубке. Двенадцать пропущенных мячей в пяти матчах! В этом туре данный баланс стал ухудшаться после первой же атаки «Порту». Габри Вейга отправил мяч в сетку при помощи рикошета на 19-й секунде и установил сразу два рекорда. Во-первых, французские клубы никогда не пропускали так рано в еврокубках. Во-вторых, это самое быстрое взятие ворот в континентальных турнирах за всю историю «Порту». Предыдущее достижение уложившегося в 27 секунд Деку продержалось чуть более четверти века. «Драконы» уверенно держатся в группе лидеров, а их соперник — на самом дне таблицы.
Удивительные травмы
На выходных «Бетис» ждет севильское дерби, и в четверг у Мануэля Пеллегрини появились новые поводы для волнения. Причем потеря двух футболистов — из серии «Нарочно не придумаешь». Иско и Амрабат столкнулись друг с другом, и первый сразу попросил замену. А спустя пять минут выяснилось, что и марокканец не может продолжить игру! Крайне неприятные новости для зелено-белых, которым против «Севильи» не поможет еще и дисквалифицированный Антони.
Зато в ЛЕ бразилец свою миссию исполнил, выполнив подачу на нырнувшего за мячом Эрнандеса. Удвоил перевес «Бетиса» классный удар Эззалзули, но никакой легкой победы все равно не получилось. «Утрехт» реанимировал потрясающий гол Мигеля Родригеса, который запустил мяч за спину Валлесу из центрального круга. Голландцы на эмоциях забили еще, однако хозяев спас отменивший взятие ворот ВАР. Финалисты последней Лиги конференций сейчас пятые в турнире рангом выше.
Ничья Тедеско и победа Николича
У «Фенербахче» на выходных битва с «Галатасараем», и дерби явно держалось в уме. Но, само собой, «канарейки» не собирались проигрывать. На гол отличившегося после углового снайпера «Ференцвароша» Варги оперативно ответил Талиска, которому сбросил мяч Доргелес. В концовке же команду Доменико Тедеско подвел Дуран. Вышедший на замену форвард получил прямую красную карточку за то, что боднул соперника головой. Да, касание было не самым сильным, а оппонент все приукрасил, решив после паузы рухнуть на газон. Только зачем все это было делать прямо на глазах арбитра?! В итоге ничья, которая оказалась в пользу венгров. Они держатся в топ-8, тогда как «Фенер» пока лишь в зоне стыков.
А в Лиге конференций сошлись два поработавших в РПЛ специалиста, и Паоло Ваноли проиграл Марко Николичу. Победным для гостей оказался гол Гачиновича, который поднял АЕК на десятое место. До топ-8 всего одно очко, в то время как «Фиорентина» в своем любимом турнире пока только семнадцатая. Но при невероятной плотности в таблице это точно не приговор.
Статистика дня
4 поражения подряд с учетом всех турниров впервые за десять лет потерпел «Фейеноорд».
6 еврокубковых ничьих за календарный год — новый рекорд «Фенербахче».
7 (5+2) результативных баллов в ноябре заработал форвард «Штутгарта» Ундав. В лигах топ-5 аналогичные показатели только у Мбаппе (6+1).
100 матчей в ЛЕ провел нападающий «Лилля» Жиру.
200-й гол «Лилля» в ЛЕ забил полузащитник Мукау.