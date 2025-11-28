«Порту» забил на 19-й секунде, «Бетис» получил гол с центра поля, а «Лион» — новый лидер

Афиша матча на «Драгау» могла показаться привлекательной, но то была лишь иллюзия. «Ницца», будучи конкурентной на внутренней арене, под началом Франка Эза несостоятельна в Европе. Она не выиграла ни одного еврокубкового матча за два сезона, а оборона «орлят» — худшая во втором по статусу еврокубке. Двенадцать пропущенных мячей в пяти матчах! В этом туре данный баланс стал ухудшаться после первой же атаки «Порту». Габри Вейга отправил мяч в сетку при помощи рикошета на 19-й секунде и установил сразу два рекорда. Во-первых, французские клубы никогда не пропускали так рано в еврокубках. Во-вторых, это самое быстрое взятие ворот в континентальных турнирах за всю историю «Порту». Предыдущее достижение уложившегося в 27 секунд Деку продержалось чуть более четверти века. «Драконы» уверенно держатся в группе лидеров, а их соперник — на самом дне таблицы.