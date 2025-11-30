УЕФА разрешил «Барселоне» проводить матчи ЛЧ на «Камп Ноу», сообщают СМИ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил проведение матчей Лиги чемпионов на стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» после реконструкции, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, инспекторы УЕФА провели тщательную проверку работоспособности стадиона во время матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом» (2:1), который прошел в субботу.
Отмечается, что основная цель визита инспекции заключалась в проверке всех протоколов безопасности, доступа, внутренней сигнализации и общей работы для игр Лиги чемпионов.
Спустя нескольких часов проверок и встречи с руководством «Барселоны» УЕФА одобрил проведение матчей Лиги чемпионов на обновленном стадионе.
«Барселона» примет франкфуртский «Айнтрахт» в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов 9 декабря. Начало встречи — 23:00 мск. «Сине-гранатовые» (7 очков) находятся на 18-м месте в таблице Лиги чемпионов, «Айнтрахт» идет вне зоны выхода в плей-офф турнира, располагаясь на 28-й строчке с 4 очками.