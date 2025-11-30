УЕФА разрешил «Барселоне» проводить матчи ЛЧ на «Камп Ноу», сообщают СМИ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.85
П2
7.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.20
П2
2.38
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
3.95
П2
1.77
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
11.00
X
4.50
П2
1.40
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
1
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.30
П2
10.50
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.58
П2
4.20
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.65
П2
3.30
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ростов
1
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.55
П2
1.55
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
0
:
Динамо
1
Все коэффициенты
П1
7.96
X
3.87
П2
1.55
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Вильярреал
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.00
П2
1.40
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.62
П2
2.50
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.11
П2
4.90
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.35
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.20
П2
10.50
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.97
П2
1.72
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.78
П2
1.83
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.53
П2
2.94
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.25
П2
2.35
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.09
П2
3.75
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.04
П2
5.44
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.48
П2
3.77
Футбол. Германия
21:30
Фрайбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.55
П2
4.60
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.95
П2
3.15
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.04
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.47
X
5.45
П2
1.45
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

УЕФА разрешил «Барселоне» проводить матчи ЛЧ на «Камп Ноу», сообщают СМИ

Mundo Deportivo: УЕФА разрешил «Барселоне» принимать матчи ЛЧ на «Камп Ноу».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил проведение матчей Лиги чемпионов на стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» после реконструкции, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, инспекторы УЕФА провели тщательную проверку работоспособности стадиона во время матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом» (2:1), который прошел в субботу.

Отмечается, что основная цель визита инспекции заключалась в проверке всех протоколов безопасности, доступа, внутренней сигнализации и общей работы для игр Лиги чемпионов.

Спустя нескольких часов проверок и встречи с руководством «Барселоны» УЕФА одобрил проведение матчей Лиги чемпионов на обновленном стадионе.

«Барселона» примет франкфуртский «Айнтрахт» в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов 9 декабря. Начало встречи — 23:00 мск. «Сине-гранатовые» (7 очков) находятся на 18-м месте в таблице Лиги чемпионов, «Айнтрахт» идет вне зоны выхода в плей-офф турнира, располагаясь на 28-й строчке с 4 очками.