УЕФА сократил срок дисквалификации футболиста «Баварии»

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократил срок дисквалификации колумбийского полузащитника мюнхенской «Баварии» Луиса Диаса в Лиге чемпионов до двух матчей, сообщается на сайте команды.
В ноябре УЕФА дисквалифицировал Диаса на три матча еврокубка за нанесение травмы марокканскому защитнику французского «ПСЖ» Ашрафу Хакими в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. «Бавария» одержала гостевую победу со счетом 2:1, колумбиец оформил дубль, но в компенсированное к первому тайму время получил прямую красную карточку. Как 5 ноября сообщил «ПСЖ», марокканец пропустит несколько недель. Диас не принял участия в игре против лондонского «Арсенала», которая состоялась 26 ноября и завершилась поражением мюнхенцев в гостях со счетом 1:3.
«Бавария» подала апелляцию, и УЕФА в пятницу сообщил, что срок дисквалификации уменьшен до двух матчей. Это означает, что Диас пропустит только домашнюю игру против лиссабонского «Спортинга» и сможет вернуться в январе на матч седьмого тура против бельгийского «Юниона», — отмечается в заявлении клуба.
Игра против «Спортинга» состоится 9 декабря, встреча с «Юнионом» — 21 января, оба матча пройдут в Мюнхене.
Диасу 28 лет, он перешел в «Баварию» в июле за 70 млн евро из «Ливерпуля», с которым стал чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок английской лиги. В текущем сезоне Диас провел за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах и забил 12 мячей.
Луис Энрике
Венсан Компани
Жоау Невеш
74′
Луис Диас
4′
Луис Диас
32′
30
Люка Шевалье
25
Нуну Мендеш
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
2
Ашраф Хакими
45′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
66′
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
25′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
66′
9
Гонсалу Рамуш
1
Мануэль Нойер
49′
27
Конрад Лаймер
44
Йосип Станишич
84′
14
Луис Диас
45+7′
4
Джонатан Та
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
17
Майкл Олисе
81′
3
Ким Мин Джэ
7
Серж Гнабри
46′
20
Том Бишоф
47′
9
Гарри Кейн
88′
8
Леон Горецка
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти