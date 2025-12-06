УЕФА сократил срок дисквалификации футболиста «Баварии»

В ноябре УЕФА дисквалифицировал Диаса на три матча еврокубка за нанесение травмы марокканскому защитнику французского «ПСЖ» Ашрафу Хакими в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. «Бавария» одержала гостевую победу со счетом 2:1, колумбиец оформил дубль, но в компенсированное к первому тайму время получил прямую красную карточку. Как 5 ноября сообщил «ПСЖ», марокканец пропустит несколько недель. Диас не принял участия в игре против лондонского «Арсенала», которая состоялась 26 ноября и завершилась поражением мюнхенцев в гостях со счетом 1:3.