Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
:
Рубин
П1
2.16
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Арсенал
П1
4.40
X
3.61
П2
1.89
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Хетафе
П1
1.67
X
3.81
П2
5.80
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
Динамо
П1
2.27
X
3.60
П2
3.30
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Фиорентина
П1
3.08
X
3.29
П2
2.46
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Байер
П1
3.95
X
3.95
П2
1.88
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Санкт-Паули
П1
2.03
X
3.62
П2
3.76
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Фрайбург
П1
4.31
X
3.70
П2
1.88
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Бавария
П1
5.53
X
5.23
П2
1.51
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Унион Б
П1
2.35
X
3.43
П2
3.15
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Челси
П1
3.17
X
3.77
П2
2.20
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Ноттингем Форест
П1
2.21
X
3.27
П2
3.65
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Сандерленд
П1
1.28
X
6.48
П2
10.75
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бернли
П1
1.29
X
6.23
П2
10.75
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брентфорд
П1
2.41
X
3.42
П2
3.05
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Реал Сосьедад
П1
2.85
X
3.03
П2
2.82
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Ланс
П1
5.20
X
4.06
П2
1.70
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
П1
1.25
X
6.92
П2
12.50
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
П1
1.56
X
4.39
П2
6.01
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
П1
4.09
X
3.82
П2
1.89
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
П1
1.78
X
4.30
П2
4.18
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
П1
4.10
X
4.55
П2
1.77
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
П1
2.55
X
3.48
П2
2.81
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Мальорка
0
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Марсель
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия М
1
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Монако
0
УЕФА сократил срок дисквалификации футболиста «Баварии»

УЕФА сократил срок дисквалификации футболиста «Баварии» Диаса до двух матчей.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократил срок дисквалификации колумбийского полузащитника мюнхенской «Баварии» Луиса Диаса в Лиге чемпионов до двух матчей, сообщается на сайте команды.

В ноябре УЕФА дисквалифицировал Диаса на три матча еврокубка за нанесение травмы марокканскому защитнику французского «ПСЖ» Ашрафу Хакими в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. «Бавария» одержала гостевую победу со счетом 2:1, колумбиец оформил дубль, но в компенсированное к первому тайму время получил прямую красную карточку. Как 5 ноября сообщил «ПСЖ», марокканец пропустит несколько недель. Диас не принял участия в игре против лондонского «Арсенала», которая состоялась 26 ноября и завершилась поражением мюнхенцев в гостях со счетом 1:3.

«Бавария» подала апелляцию, и УЕФА в пятницу сообщил, что срок дисквалификации уменьшен до двух матчей. Это означает, что Диас пропустит только домашнюю игру против лиссабонского «Спортинга» и сможет вернуться в январе на матч седьмого тура против бельгийского «Юниона», — отмечается в заявлении клуба.

Игра против «Спортинга» состоится 9 декабря, встреча с «Юнионом» — 21 января, оба матча пройдут в Мюнхене.

Диасу 28 лет, он перешел в «Баварию» в июле за 70 млн евро из «Ливерпуля», с которым стал чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок английской лиги. В текущем сезоне Диас провел за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах и забил 12 мячей.

ПСЖ
1:2
Первый тайм: 0:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
4.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Жоау Невеш
74′
Бавария
Луис Диас
4′
Луис Диас
32′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
25
Нуну Мендеш
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
2
Ашраф Хакими
45′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
66′
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
25′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
66′
9
Гонсалу Рамуш
Бавария
1
Мануэль Нойер
49′
27
Конрад Лаймер
44
Йосип Станишич
84′
14
Луис Диас
45+7′
4
Джонатан Та
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
17
Майкл Олисе
81′
3
Ким Мин Джэ
7
Серж Гнабри
46′
20
Том Бишоф
47′
9
Гарри Кейн
88′
8
Леон Горецка
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
25
9
Удары в створ
9
5
Угловые
9
1
Фолы
7
9
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти