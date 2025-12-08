Салах не полетел на матч «Ливерпуля» с «Интером» после скандального интервью. Кажется, это все

Мохамед Салах не сыграет за «Ливерпуль» в гостевом матче против «Интера» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил журналист Фабрис Хоукинс. По его данным, решение о судьбе 33-летнего форварда совместно приняли совет директоров и главный тренер команды Арне Слот.
Что будет дальше?
«Ливерпуль» официально не комментировал конфликт между Салахом и главным тренером Арне Слотом, однако позиция клуба становится все более очевидной. Ранее инсайдер Бен Джейкобс сообщил, что совет директоров поддержал Слота и намерен в ближайшее время принять решение по будущему египетского вингера.
Эту же информацию подтвердил The Athletic в большом тексте о ситуации с Салахом. По словам источников американского издания, «Ливерпуль» занял сторону тренера — при этом ясности по будущему Мохамеда в клубе нет. Известно одно: если вингер намерен уйти в январе, клуб не будет этому препятствовать.
По данным Caught Offside, в услугах Салаха заинтересованы «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Сообщается, что саудовские клубы готовы заплатить за игрока 80−100 миллионов евро уже зимой. Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов. Букмекерские конторы дают на уход нападающего коэффициент 1,16, считая такой сценарий абсолютно вероятным.
Как дополняет The Athletic, вариант с уходом Слота исключен: в клубе не считают его виновным в конфликте. Несмотря на то, что Салаха уважают в команде, а тренер стоит на пороге увольнения из-за печальных результатов, голландец не будет уволен из-за ситуации с египтянином.
Что говорил Салах
Скандал вокруг Салаха разгорелся после матча 15-го тура АПЛ против «Лидса» (3:3). Египтянин остался в запасе в третьем матче подряд и после игры выступил с резким заявлением.
«Я сильно разочарован. Я сделал так много для клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне. Не могу поверить… Снова просидел на скамейке 90 минут. Кажется, впервые в моей карьере так часто. Сижу в запасе и не знаю почему. Чувствую, как клуб сделал меня козлом отпущения. Думаю, совершенно очевидно: кто-то хотел, чтобы вся вина легла на меня. Летом мне многое обещали. Но пока я провел в запасе три матча, поэтому не могу сказать, что эти обещания сдержаны. Я не смирюсь с такой ситуацией», — заявил египтянин.
Отдельно вингер высказался о Слоте: «Я много раз говорил: у меня были хорошие отношения с тренером, а теперь между нами нет ничего. Кажется, кто-то не хочет видеть меня здесь. Еще раз: между нами нет никаких отношений. Ранее они были очень хорошими, а теперь их вдруг нет. Вчера он сказал, что я не выйду в стартовом составе, и я встретился с ним. Он понимает мои чувства. Знает о них».
Также вингер допустил собственный уход: «Я всегда поддерживаю этот клуб, мои дети будут болеть за него. Я люблю эту команду. Я звонил моей маме, потому что знал, что не появлюсь в основе, и сказал ей приехать на встречу с “Брайтоном” в следующем туре. Не знаю, сыграю ли я там. Пусть она просто насладится игрой, даже если я не выйду на поле. Я не знаю, что будет дальше. Матч пройдет на “Энфилде”, и я смогу попрощаться с фанатами перед отъездом на Кубок Африки. Не знаю, что случится, пока я буду там».
Напомним, с 21 декабря по 18 января следующего года в Марокко пройдет Кубок африканских наций. Сборная Египта в группе В встретится с ЮАР, Анголой и Зимбабве. Салах должен покинуть расположение «Ливерпуля» после матча с «Брайтоном», который пройдет в ближайшую субботу. Возможно, это будет последняя игра египетского форварда за красных, если он выйдет на поле.
Автор: Артем Белинин