Салах не полетел на матч «Ливерпуля» с «Интером» после скандального интервью. Кажется, это все

Также вингер допустил собственный уход: «Я всегда поддерживаю этот клуб, мои дети будут болеть за него. Я люблю эту команду. Я звонил моей маме, потому что знал, что не появлюсь в основе, и сказал ей приехать на встречу с “Брайтоном” в следующем туре. Не знаю, сыграю ли я там. Пусть она просто насладится игрой, даже если я не выйду на поле. Я не знаю, что будет дальше. Матч пройдет на “Энфилде”, и я смогу попрощаться с фанатами перед отъездом на Кубок Африки. Не знаю, что случится, пока я буду там».