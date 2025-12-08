Будет ли ротация и что с Заруцким: слова Уразбахтина перед игрой «Кайрат»- «Олимпиакос»?

Игра между «Кайратом» и «Олимпиакосом» пройдёт во вторник, 9 декабря. Стартовый свисток на стадионе «Астана Арена» прозвучит в 20:30 по казахстанскому времени.
— Мы прекрасно понимаем силу соперника, это очень серьёзный клуб. Мы достаточно хорошо их изучили, просмотрели много игр в чемпионате и Лиге чемпионов. Результаты этой команды говорят всё сами за себя: в позапрошлом году они выиграли Лигу конференций, у них хорошая молодёжь, в тот же год команда U-19 выиграла юношескую Лигу чемпионов. Очень хорошая команда с известным испанским тренером, со своим стилем и почерком, с квалифицированными и качественными футболистами, особенно в атаке.
Но для нас чем сильнее соперник — тем лучше. Потому что такие матчи — это экзамен для нас. Постараемся показать хорошую игру, надеемся на поддержку болельщиков. Рады, что играем в Казахстане.
— В СМИ уже писали про уход Александра Заруцкого. Тренируется ли он с командой и сыграет ли завтра?
— У него закончился контракт с клубом.
— Вы уже рассказали, как тщательно изучили «Олимпиакос». В то же время ваш коллега Хосе Луис Мендилибар, тренер греков, сказал, что у них не было времени, чтобы анализировать «Кайрат», а ещё он не выделил ни одного игрока вашей команды. Не считаете, что это недооценка «Кайрата» со стороны тренера соперников?
— Нет, абсооютно нет. Мы же не знаем, какая у них ситуация. Они сейчас играют на всех фронтах, и в кубке, и в чемпионате. Два дня назад они играли матч чемпионата. Я не думаю, что это какая-то недооценка. Когда ты в таком режиме, матчей много, то времени не так много на глубокий анализ соперника, и мы сами это испытали на себе летом, когда играли и кубок, и чемпионат, и еврокубки.
— В СМИ есть информация, что Дастан Сатпаев может получить дисквалификацию до конца общего этапа за преднамеренное получение жёлтой карточки…
— Кто эту информацию распространяет? У меня нет такой информации, спросите у тех, кто пишет. Просто люди хайпуют на этом.
— Георгий Зария сегодня участвует на пресс-конференции. Значит ли это, что у него высокие шансы выйти на поле в стартовом составе?
— Мы сделаем определённую ротацию в составе, у нас достаточно квалифицированных игроков. Георгий в последнем матче (с «Копенгагеном») вышел на замену и показал хорошую игру, поучаствовал во втором голе.
Да, у нас нет Дастана, и это для нас ощутимая потеря. За короткий период он стал ключевым игроком, лидером нашей команды, и нам будет его не хватать.
Отметим, что после пяти туров общего этапа в активе «Кайрата» только один набранный балл и 35-е место в таблице из 36 команд. Что касается «Олимпиакоса», то они располагаются неподалёку, на 33-й позиции, имея в зачёте два очка.