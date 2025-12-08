Ричмонд
Салах не вошел в заявку «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

Встреча состоится 9 декабря в Италии.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Египетский футболист Мохаммед Салах не включен в заявку английского «Ливерпуля» на предстоящий матч общего этапа Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Об этом сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

Ранее о возможном отстранении игрока сообщал журналист Фабрицио Романо. По его информации, причиной для этого могут являться слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе. Футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для «Ливерпуля».

Салаху 33 года, он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 19 матчах различных турниров. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. В апреле стороны продлили контракт на два года.

В составе «Ливерпуля» Салах в общей сложности принял участие в 420 матчах, отметившись в них 250 голами и 116 передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). С «Ливерпулем» Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.

Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Интером» пройдет в Италии 9 декабря.

