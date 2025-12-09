Хаби Алонсо прокомментировал слухи о возможной отставке из «Реала»

После поражения сливочных от «Сельты» (0:2) в Лиге чемпионов появилась информация о том, что Алонсо якобы могут отправить в отставку в случае проигрыша «Сити».
«Когда ты тренируешь “Реал”, то должен быть готов ко всему. Я сфокусирован на футбольном поле. Это то, что я могу контролировать — завтрашнюю игру.
Трудно ли тренировать такой клуб, как “Реал”? Дело не в том, чтобы измениться, а в том, чтобы адаптироваться. Я очень хорошо знаю “Реал”. Нужно адаптироваться и учиться. Бывают хорошие дни, бывают — не очень. Но мы прогрессируем с каждым матчем. Надо принять ситуацию и обратить ее в свою пользу», — сказал Алонсо на пресс-конференции.
Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 10 декабря в Мадриде.