Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.83
X
4.55
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.06
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.60
П2
2.23
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.84
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.94
П2
3.46
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.78
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.93
П2
7.28

Хаби Алонсо прокомментировал слухи о возможной отставке из «Реала»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо накануне матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов отреагировал на слухи о том, что его могут уволить из мадридского клуба.

Источник: Getty Images

После поражения сливочных от «Сельты» (0:2) в Лиге чемпионов появилась информация о том, что Алонсо якобы могут отправить в отставку в случае проигрыша «Сити».

«Когда ты тренируешь “Реал”, то должен быть готов ко всему. Я сфокусирован на футбольном поле. Это то, что я могу контролировать — завтрашнюю игру.

Трудно ли тренировать такой клуб, как “Реал”? Дело не в том, чтобы измениться, а в том, чтобы адаптироваться. Я очень хорошо знаю “Реал”. Нужно адаптироваться и учиться. Бывают хорошие дни, бывают — не очень. Но мы прогрессируем с каждым матчем. Надо принять ситуацию и обратить ее в свою пользу», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 10 декабря в Мадриде.