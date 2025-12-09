Один гол решил исход матча «Кайрат» — «Олимпиакос» в Лиге чемпионов

Встреча на «Астана Арене» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 73-й минуте забил вингер гостей Желсон Мартинш. Он поразил ворота Темирлана Анарбекова, пробив с острого угла.
Отметим, что голкипер казахстанского клуба, впервые вышедший с капитанской повязкой несколько раз спас «Кайрат» от забитого гола.
Отметим, что «Кайрату» осталось сыграть на общем этапе турнира два матча: 20 января 2026 года алматинцы примут в Астане бельгийский «Брюгге», а 28 января сыграет в Лондоне с «Арсеналом».
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
9.12.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Астана Арена
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Хосе Луис Мендилибар
Голы
Олимпиакос П
Желсон Мартинш
(Мехди Тареми)
73′
Составы команд
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
18
Дан Глейзер
20
Еркин Тапалов
62′
87
Азамат Туякбаев
70′
10
Георгий Зария
46′
55
Валерий Громыко
99
Рикардиньо
46′
7
Габриэль Коста Жоржиньо
26
Эдмилсон
82′
4
Дамир Касабулат
17
Олжас Байбек
82′
33
Юг Станоев
Олимпиакос П
88
Константинос Тзолакис
23
Марселу де Алмейда Родиней
3
Франсиско Ортега
10
Желсон Мартинш
9
Аюб Эль-Кааби
4
Жюлиан Бьянкон
35′
5
Лоренсо Пирола
96
Христос Музакитис
56
Даниэл Поденсе
62′
27
Габриэл Стрефецца
22
Шикинью
62′
99
Мехди Тареми
32
Сантьяго Эссе
14′
84′
14
Дани Гарсия
Статистика
Кайрат
Олимпиакос П
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
6
20
Удары в створ
1
7
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
1
8
Фолы
12
14
Офсайды
0
6
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
