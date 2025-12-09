«Бавария» одержала волевую победу над «Спортингом» в Лиге чемпионов

Гости открыли счет на 54-й минуте благодаря автоголу Йозуа Киммиха. Мюнхенцы отыгрались на 65-й минут, забил Серж Гнабри. Спустя 4 минуты 17-летний Леннарт Карл вывел хозяев вперед. Окончательный счет на 77-й минуте установил Джонатан Та.
«Бавария» (15 очков) поднялась на второе место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Спортинг» (10 очков) опустился на девятую позицию.
В следующем туре лиссабонцы дома сыграют с «ПСЖ». Матч пройдет 20 декабря. «Бавария» на следующий день на своем поле встретится с бельгийским «Юнионом»,
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
9.12.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Руй Боржеш
Голы
Бавария
Серж Гнабри
(Майкл Олисе)
65′
Леннарт Карл
(Конрад Лаймер)
69′
Джонатан Та
(Серж Гнабри)
77′
Спортинг
Йозуа Киммих
54′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
90+4′
17
Майкл Олисе
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
71′
44
Йосип Станишич
88′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
88′
21
Хироки Ито
42
Леннарт Карл
76′
22
Рафаэл Геррейру
9
Гарри Кейн
90′
11
Николас Джексон
45
Александр Павлович
88′
8
Леон Горецка
Спортинг
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
2
Матеус Рейс
97
Луис Хавьер Суарес
26
Усман Диоманде
42
Мортен Юльманн
71′
10
Жени Катаму
80′
13
Георгиос Ваяннидис
27
Алиссон Сантос
66′
91
Рикарду Мангаш
20
Максимилиано Араухо
90′
5
Хидэмаса Морита
72
Эдуарду Куарежма
80′
89
Фотис Иоаннидис
52
Жоао Симоес
90′
70
Сальвадор Блопа
Статистика
Бавария
Спортинг
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
24
4
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
4
3
Фолы
11
5
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Николас Уолш
(Шотландия)
