«Поддержка не на том уровне». Легионер «Кайрата» — об «Астана Арене» и конфликте с одноклубником

— Как я говорю всегда: у тебя нет шансов только тогда, когда ты не играешь, мы играли, поэтому имели шансы. Это лишь второй случай в истории, когда казахстанский клуб попал в Лигу чемпионов, мы растём. Мы знаем, что многие клубы более успешны, но мы должны быть скромными. Мы должны расти и пытаться пользоваться своими шансами.