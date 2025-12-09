«Поддержка не на том уровне». Легионер «Кайрата» — об «Астана Арене» и конфликте с одноклубником

Единственный гол в игре на 73-й минуте встречи забил португальский вингер гостей Желсон Мартинш — 0:1.
— Как ты отреагировал на решение тренера оставить тебя в запасе и выпустить только на второй тайм?
— В первую очередь, я хочу поздравить всех тех, кто празднует, с наступающим новым годом и Рождеством. Что касается вопроса, то я должен принять это и помогать команде. Каждый хочет начинать игру в старте, я должен уважать любое решение тренера.
— Как думаешь, были ли у «Кайрата» сегодня шансы на очки?
— Как я говорю всегда: у тебя нет шансов только тогда, когда ты не играешь, мы играли, поэтому имели шансы. Это лишь второй случай в истории, когда казахстанский клуб попал в Лигу чемпионов, мы растём. Мы знаем, что многие клубы более успешны, но мы должны быть скромными. Мы должны расти и пытаться пользоваться своими шансами.
— Что ты думаешь о погодных условиях? Это был самый холодный день в Астане за последнее время.
— Для меня это не имело значения, так как я не выходил из отеля (смеётся). Да, если выйти на улицу, то разница заметна, но тут… здесь, на стадионе, больше разницы от синтетического покрытия. Поддержка тоже не на том уровне, всё-таки Алматы — это наш дом.
— 2025 год был лучшим в твоей карьере?
— У меня уже были хорошие годы в моей карьере, но это был год, когда я играл на самом высоком уровне. Исходя из этого, наверное, это был лучший год.
— В концовке встречи у «Кайрата» были шансы для того, чтобы сравнять счёт. Что можете сказать об упущенных возможностях?
— Не только в конце матча, но и в целом в матче, особенно во втором тайме. Опять-таки, мы обязаны пытаться и стараться, у нас есть качественные игроки для этого. Нам нечего терять, надо лишь пытаться.
— Что у вас произошло с Егором Сорокиным после финального свистка? Был конфликт на поле.
— Нет, ничего не было. Он считал, что я должен дотянуться до мяча головой и отправить его в нужную точку, но я не мог этого сделать из-за физических возможностей моего тела. Всё в порядке (смеётся).
Добавим, что 28-летний Жоржиньо вышел на замену после перерыва. В своём дебютном году в составе алматинцев он провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал семь ассистов.
В январе «Кайрат» ждут два последних матча на общем этапе турнира — команда сыграет с «Брюгге» в Астане и с «Арсеналом» в Лондоне.
Рафаэль Уразбахтин
Хосе Луис Мендилибар
Желсон Мартинш
(Мехди Тареми)
73′
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
18
Дан Глейзер
20
Еркин Тапалов
62′
87
Азамат Туякбаев
70′
10
Георгий Зария
46′
55
Валерий Громыко
99
Рикардиньо
46′
7
Габриэль Коста Жоржиньо
26
Эдмилсон
82′
4
Дамир Касабулат
17
Олжас Байбек
82′
33
Юг Станоев
88
Константинос Тзолакис
23
Марселу де Алмейда Родиней
3
Франсиско Ортега
10
Желсон Мартинш
9
Аюб Эль-Кааби
4
Жюлиан Бьянкон
35′
5
Лоренсо Пирола
96
Христос Музакитис
56
Даниэл Поденсе
62′
27
Габриэл Стрефецца
22
Шикинью
62′
99
Мехди Тареми
32
Сантьяго Эссе
14′
84′
14
Дани Гарсия
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти