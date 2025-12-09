В январе будут проблемы? Игрок «Кайрата» сделал признание после поражения от «Олимпиакоса»

На «Астана Арене» алматинцам не удалось набрать очки в битве с лучшей командой Греции. Встреча завершилась минимальным поражением казахстанцев со счётом 0:1.
— Что не получилось и почему «Кайрат» нанёс за весь матч всего три удара, не сумев реализовать шансы?
— Вы верно подметили, что игра у нас не клеилась. Почему так получилось — сложно сказать. «Олимпиакос» играл высоко, тренерский штаб просил больше играть в зону. К сожалению, в какие-то моменты мы не выложились на максимум. Пытались перехватить инициативу: моментами получались, моментами нет. Не хватило качества.
— Как удаётся нивелировать отсутствие регулярных матчей и готовиться физически к таким важным и сложным матчам, не имея игровой практики?
— Тренерский штаб выбирает график и циклы так, чтобы у нас была нагрузка, восстановление. Что касается игрового ритма, то в какой-то степени он потерян, потому что слишком большие перерывы между играми. После окончания сезона КПЛ это нелегко. Но это наша обязанность, наша ответственность, и мы стараемся максимально правильно подготовиться, чтобы нас хватало на весь матч.
— А как будут обстоять дела перед январскими матчами с «Брюгге» и «Арсеналом», когда перерыв затянется на 40 дней?
— Это задача тренерского штаба. Сейчас нам нужно немного передохнуть, разгрузиться, а уже дальше готовиться. То, что будут давать футболистам работу в отпуске — это, что называется, базовый минимум (улыбается). Будем выполнять. 4 января у нас старт тренировочных сборов. В январских матчах Лиги чемпионов легко нам точно не будет, это 100 процентов. Да, у нас будут игры на сборах, но будет непросто. Однако, повторюсь, это наша ответственность.
— Последние матчи вы играли в центре защиты с Александром Широбоковым. Как оцените его игру?
— Нормально (смеётся). Это тренерский штаб должен оценивать. Чтобы оценивать всю игру — надо оценивать всю линию обороны. Он хорошо играет, держит уровень, добавить больше не было.
— Хотелось сыграть против своего экс-партнёра по «Краснодару» Реми Кабелля, который не был заявлен?
— Да, я ему писал, он сказал, что не попал в заявку и, возможно, покинет клуб. Я понял, что нам от этого будет полегче (смеётся). Пошутили так.
Отметим, что 30-летний Сорокин является единственным футболистом «Кайрата», который провёл все шесть матчей общего этапа без замен.
Всего в 2025 году россиянин сыграл 39 матчей за алматинцев, в которых забил один гол и получил три предупреждения.
Рафаэль Уразбахтин
Хосе Луис Мендилибар
Желсон Мартинш
(Мехди Тареми)
73′
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
18
Дан Глейзер
20
Еркин Тапалов
62′
87
Азамат Туякбаев
70′
10
Георгий Зария
46′
55
Валерий Громыко
99
Рикардиньо
46′
7
Габриэль Коста Жоржиньо
26
Эдмилсон
82′
4
Дамир Касабулат
17
Олжас Байбек
82′
33
Юг Станоев
88
Константинос Тзолакис
23
Марселу де Алмейда Родиней
3
Франсиско Ортега
10
Желсон Мартинш
9
Аюб Эль-Кааби
4
Жюлиан Бьянкон
35′
5
Лоренсо Пирола
96
Христос Музакитис
56
Даниэл Поденсе
62′
27
Габриэл Стрефецца
22
Шикинью
62′
99
Мехди Тареми
32
Сантьяго Эссе
14′
84′
14
Дани Гарсия
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти