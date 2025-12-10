Головин оценил победу «Монако» над «Галатасараем» в Лиге чемпионов

«В Лиге чемпионов каждая игра особенная. Конечно, нам очень хотелось победить, тем более играли дома при своих болельщиках, — сказал Головин. — Как и ожидалось, матч получился непростым, у них тоже было пару моментов при счете 0:0, но потом мы смогли завладеть инициативой и преимущество было уже на нашей стороне. Очевидно, что мы наиграли больше чем на один гол».