Головин оценил победу «Монако» над «Галатасараем» в Лиге чемпионов

Во вторник «Монако» дома обыграл «Галатасарай» со счетом 1:0. Головин провел на поле 82 минуты.
«В Лиге чемпионов каждая игра особенная. Конечно, нам очень хотелось победить, тем более играли дома при своих болельщиках, — сказал Головин. — Как и ожидалось, матч получился непростым, у них тоже было пару моментов при счете 0:0, но потом мы смогли завладеть инициативой и преимущество было уже на нашей стороне. Очевидно, что мы наиграли больше чем на один гол».
«Плюс был еще незабитый пенальти. Важно, что правильно отреагировали на эту ситуацию, смогли добавить, продолжили создавать моменты и в итоге одержали победу», — добавил Головин.
«Монако» занимает 18-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 9 очков в 6 матчах. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с мадридским «Реалом» 20 января.
Себастьян Поконьоли
Окан Бурук
Фоларин Балогун
68′
Денис Закария
51′
1
Лукас Градецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
15
Ламин Камара
10
Александр Головин
82′
20
Кассум Уттара
18
Такуми Минамино
75′
4
Йордан Тезе
9
Фоларин Балогун
86′
14
Мика Биерет
90+6′
7
Роланд Шоллои
10
Лерой Сане
53
Барыш Йылмаз
88′
45
Виктор Осимхен
6
Давинсон Санчес
50′
42
Абдюлкерим Бардакджы
34
Лукас Торрейра
8
Габриэл Сара
1
Угурджан Чакыр
68′
19
Гюнай Гювенч
4
Исмаил Якобс
79′
9
Мауро Икарди
20
Илкай Гюндоган
63′
11
Юнус Акгюн
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти