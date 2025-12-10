Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.77
П2
3.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Вильярреал
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.02
П2
6.41
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.99
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.60
П2
2.29
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.16
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.40
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.93
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.95
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
2
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
1
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
2
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
2
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2

Головин оценил победу «Монако» над «Галатасараем» в Лиге чемпионов

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Матч Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем» получился непростым для футболистов «Монако», но они наиграли на победу. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник «Монако» Александр Головин.

Источник: Reuters

Во вторник «Монако» дома обыграл «Галатасарай» со счетом 1:0. Головин провел на поле 82 минуты.

«В Лиге чемпионов каждая игра особенная. Конечно, нам очень хотелось победить, тем более играли дома при своих болельщиках, — сказал Головин. — Как и ожидалось, матч получился непростым, у них тоже было пару моментов при счете 0:0, но потом мы смогли завладеть инициативой и преимущество было уже на нашей стороне. Очевидно, что мы наиграли больше чем на один гол».

«Плюс был еще незабитый пенальти. Важно, что правильно отреагировали на эту ситуацию, смогли добавить, продолжили создавать моменты и в итоге одержали победу», — добавил Головин.

«Монако» занимает 18-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 9 очков в 6 матчах. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с мадридским «Реалом» 20 января.

Монако
1:0
Первый тайм: 0:0
Галатасарай
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
9.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Окан Бурук
Голы
Монако
Фоларин Балогун
68′
Нереализованные пенальти
Монако
Денис Закария
51′
Составы команд
Монако
1
Лукас Градецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
15
Ламин Камара
10
Александр Головин
82′
20
Кассум Уттара
18
Такуми Минамино
75′
4
Йордан Тезе
9
Фоларин Балогун
86′
14
Мика Биерет
90+6′
Галатасарай
7
Роланд Шоллои
10
Лерой Сане
53
Барыш Йылмаз
88′
45
Виктор Осимхен
6
Давинсон Санчес
50′
42
Абдюлкерим Бардакджы
34
Лукас Торрейра
8
Габриэл Сара
1
Угурджан Чакыр
68′
19
Гюнай Гювенч
4
Исмаил Якобс
79′
9
Мауро Икарди
20
Илкай Гюндоган
63′
11
Юнус Акгюн
Статистика
Монако
Галатасарай
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
18
13
Удары в створ
5
2
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
7
3
Фолы
12
15
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти