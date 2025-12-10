Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.77
П2
3.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Вильярреал
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.99
П2
6.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.99
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.65
П2
2.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.16
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.62
П2
1.36
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.93
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.95
П2
2.32

Мбаппе вошел в заявку на матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

Ранее сообщалось, что француз может пропустить встречу из-за мышечного дискомфорта в левой ноге.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 10 декабря. /ТАСС/. Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе вошел в заявку команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против английского футбольного клуба «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба «Реала».

Ранее журналистка Аранча Родригес сообщила, что Мбаппе может пропустить матч с «Манчестер Сити» из-за мышечного дискомфорта в левой ноге. Во вторник футболист не участвовал в тренировке команды.

Мбаппе 26 лет, нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента 3 июня 2024 года. В текущем сезоне француз провел 21 матч в разных турнирах, забив 25 голов и отдав 4 голевые передачи.

Матч «Реала» с «Манчестер Сити» пройдет 10 декабря в Мадриде, встреча начнется в 23:00 мск.

Футбол. Лига чемпионов
10.12
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.95
П2
2.32