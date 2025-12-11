«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Футболисты английского «Манчестер Сити» на выезде со счетом 2:1 обыграли испанский «Реал» в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
В составе победителей голы забили Нико О’Райли (35-я минута), Эрлинг Холанд (43, с пенальти). У «Реала» отличился Родриго (28).
Команды встретились в Лиге чемпионов в 15-й раз, «Манчестер Сити» одержал пятую победу. На счету «Реала» также пять побед, пять встреч завершились вничью. В прошлом сезоне команды встретились в матче за право выхода в ⅛ финала турнира, «Реал» победил по сумме двух матчей (3:2, 3:1). «Реал» является 15-кратным победителем Лиги чемпионов и рекордсменом по этому показателю. «Манчестер Сити» единственный раз выигрывал трофей в 2023 году.
«Манчестер Сити» после шести туров набрал 13 очков, у «Реала» — 12 очков. В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с норвежским клубом «Будё-Глимт» 20 января, «Реал» в этот же день примет «Монако».
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.
