«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов

Команды встретились в Лиге чемпионов в 15-й раз, «Манчестер Сити» одержал пятую победу.

Источник: Reuters

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Футболисты английского «Манчестер Сити» на выезде со счетом 2:1 обыграли испанский «Реал» в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В составе победителей голы забили Нико О’Райли (35-я минута), Эрлинг Холанд (43, с пенальти). У «Реала» отличился Родриго (28).

Команды встретились в Лиге чемпионов в 15-й раз, «Манчестер Сити» одержал пятую победу. На счету «Реала» также пять побед, пять встреч завершились вничью. В прошлом сезоне команды встретились в матче за право выхода в ⅛ финала турнира, «Реал» победил по сумме двух матчей (3:2, 3:1). «Реал» является 15-кратным победителем Лиги чемпионов и рекордсменом по этому показателю. «Манчестер Сити» единственный раз выигрывал трофей в 2023 году.

«Манчестер Сити» после шести туров набрал 13 очков, у «Реала» — 12 очков. В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с норвежским клубом «Будё-Глимт» 20 января, «Реал» в этот же день примет «Монако».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Реал
1:2
Первый тайм: 1:2
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
10.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Хосеп Гвардиола
Голы
Реал
Родригу
(Джуд Беллингем)
28′
Манчестер Сити
Нико О`Райли
35′
Эрлинг Холанн
43′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
18
Альваро Каррерас
88′
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
11
Родригу
87′
7
Винисиус Жуниор
22
Антонио Рюдигер
43′
19
Дани Себальос
67′
21
Браим Диас
16
Гонсало Гарсия
58′
15
Арда Гюлер
17
Рауль Асенсио
79′
9
Эндрик
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
76′
20
Бернарду Силва
90′
14
Нико Гонсалес
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
11′
70′
4
Тиджани Рейндерс
9
Эрлинг Холанн
70′
7
Омар Мармуш
10
Райан Шерки
70′
26
Савио
11
Жереми Доку
88′
6
Натан Аке
Статистика
Реал
Манчестер Сити
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
1
8
Угловые
3
3
Фолы
14
17
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти