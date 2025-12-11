«Арсенал» не устает выигрывать, Хайкин помог «Буде» добыть ничью в Дортмунде, Моуринью обыграл Конте

Вдохновение «Аякса» и «Копенгагена»
Кризисный и не набравший за пять туров ни одного очка «Аякс» — что может быть комфортнее для проводящего отличный еврокубковый сезон «Карабаха»? Тем более, амстердамцы еще и столкнулись с кадровыми проблемами, лишившись из-за травм Вегхортса, Тейлора, Шутало и Бергхайса. Кроме того, Фред Грим, который временно возглавляет переживающую сложный этап голландскую команду, дал отдохнуть ряду основных игроков, так как на выходных красно-белых ждет принципиальное противостояние с «Фейеноордом».
В старте «Аякса» впервые в истории в ЛЧ появилось сразу два 17-летних игрока — Мокио и Стеур. Так что нет ничего неожиданного в том, что всегда мощно начинающий домашние матчи «Карабах» быстро открыл счет. Правда, в концовке первого тайма равновесие восстановил Дольберг, которому удалось с дальней дистанции из-под защитника попасть в ближний угол. Но едва началась вторая половина, как защитники гостей выбили мяч на ногу расстрелявшему ворота Матеусу Силве. Казалось, теперь-то азербайджанская команда своего не упустит, однако скользкое от проливного дождя поле сыграло против Кохальски, который не справился с ударом активного Глуха.
Шансы «Аякса» попасть в стыки близки к нулю, однако великому клубу не хотелось войти в историю как первому представителю Нидерландов, который проиграл на групповой стадии ЛЧ шесть раз подряд. Так что мотивация у гостей была, а в полный восторг мощный десант гостевых фанатов привел поддержавший атаку и отправивший мяч в дальний верхний угол защитник Гаеи. А добил побежавших отыгрываться хозяев издевательский по исполнению гол Глуха. Перспективы «Карабаха» резко осложнились — встречи с «Айнтрахтом» (дома) и в гостях с «Ливерпулем» не сулят ничего хорошего.
Перед другим ранним матчем дня казалось, «Вильярреал» наконец-то получил комфортного соперника, однако «подводники» пропустили уже на 2-й минуте, когда на кросс Лопеса к площади ворот вылетел опередивший защитников Эльюнусси. Со стартового свистка прошла 71 секунда! Но это не рекорд: три года назад испанский клуб пропустил от «Ювентуса» за 33 секунды.
Впрочем, важнее было то, чем команда Марселино Тораля на это ответит. До перерыва, несмотря на перспективные подходы, у хозяев не получилось ничего. А голу Комесаньи не дал толком порадоваться вернувший гостям преимущество Ашури. Иногда кажется, что в ЛЧ и национальном первенстве в форме «Вильярреала» выходят две разные команды. Так что очень символичной получилась ошибка организаторов, которые перепутали гимны и запустили мелодию, которая звучит перед матчами Лиги Европы.
Хозяева вернулись в игру, когда Олувасейи использовал передачу Педрасы. «Вильярреал» мог дожать соперника, однако хозяевам катастрофически не хватало конкретики в завершении. В конце концов, «Копенгаген», который до этого тура не забивал в гостях, вырвал победу благодаря опыту Корнелиуса. Это первый успех датских клубов в Испании (после 11 поражений). Скандинавы могут попасть в стыки, тогда как «подводники» затонули, лишившись шансов на евро-весну. Пять поражений и одно набранное очко — катастрофа для команды из топ-4 испанского чемпионата.
Дортмундский триллер
Никита Хайкин пропустил после фирменной быстрой атаки «Боруссии» с выводом на свободное пространство Брандта. Судя по повтору, можно предположить, что голкипер стал гадать, начав движение к дальнему углу, и это не позволило ему остановить мяч. Но все же ситуация получилась очень сложной. А к перерыву «Буде-Глимт», которому в Дортмунде пришлось отказаться от привычных черно-желтых цветов, отыгрался после фирменного углового. Возможно, хозяевам в этом моменте не хватило замененного из-за травмы Антона. Уж слишком большую свободу получил откликнувшийся на подачу Берга Алесами.
Вот только потом бывший защитник «Ростова» не уследил за Байером. Хайкин сложнейший удар головой вытащил, но никто из партнеров не предотвратил добивание Брандта. В итоге же российский голкипер позже совершил одно из ключевых спасений матча. Никита оставил «Буде» в игре, а спас гостей гол Хауге. Больше того — скандинавы могли вырвать победу, когда Свенссона заставили невольно пробить по своим воротам. Однако катастрофу Дортмунда отменил вытянувший мяч из-под перекладины Кобель. «Боруссия» за пределами первой восьмерки, а экс-чемпионам Норвегии с их тремя очками остается надеяться на чудо.
Еврокубковые бомбардиры «канониров»
«Брюгге» перед матчем с «Арсеналом» уволил Ники Хайена. Черно-синие из пяти последних матчей в бельгийском чемпионате проиграли три, и, занимая третье место, отпустили в отрыв конкурентов. На пост главного тренера вернули Ивана Леко, который в свое время провел за «Брюгге» более ста матчей в качестве игрока, а уже в новой роли привел клуб к титулу в сезоне-2017/18. Хорват — свой человек, но у него просто не было времени что-то кардинально поменять.
Тем более в преддверии встречи с лидером турнира, который открыл счет после блестящего удара Мадуэке. Вингер с дальней дистанции отправил мяч в верхний угол рикошетом от перекладины. Все выглядело логично, однако «канониры» сохранили перевес по итогам первого тайма только благодаря фантастическому спасению Райи. Испанец оставил без гола Александера Станковича (сына бывшего главного тренера «Спартака»), которого блестящим пасом отправил к воротам капитан «Брюгге» Ванакен.
Будем считать данный эпизод сигналом для команды Микеля Артеты. Игры с огнем она завершила с фирменной беспощадностью по отношению к сопернику. Мадуэке (он пока отличается только в еврокубках!) после отличной подачи Субименди забивал головой практически с линии ворот, а красивейший обводящий удар Габриэла Мартинелли вписал имя бразильца в историю клуба. Он первый игрок красно-белых, который забивает в пяти подряд лигочемпионских матчах. «Арсенал» же стал второй после «Ливерпуля» английской командой с серий из десяти побед на групповой стадии главного клубного турнира Старого Света.
Гостевые комплексы «Наполи»
На «Да Луж» в начале первого тайма оба тренера имели полное право выражать недовольство происходившим на поле. Антонио Конте явно недоумевал из-за беспомощности его команды, а Жозе Моуринью поражался, как губят моменты футболисты «Бенфики». Иванович не смог переиграть блестяще сыгравшего Милинковича-Савича, а выдавший хорвату крутой пас пяткой Ауршнес не попал в створ, когда вратарь выбил мяч ему на ногу.
Но все же логичное взятие ворот «Наполи» состоялось, когда Иванович выиграл воздушную дуэль у Мактоминая, и его скидкой в площадь ворот воспользовался показавший завидное голевое чутье Риос. А второй тайм начался с еще одного полезного действия колумбийского полузащитника, чей прострел пяткой переправил в ворота Леандру Баррейру. 2:0 для Моуринью — почти гарантия успеха. «Бенфика» не дала неаполитанцам шансов на спасение и после второй победы подряд вплотную подобралась к зоне стыков. Всего одно очко до «Копенгагена» и «Наполи», который впервые в своей истории проиграл пять подряд гостевых матчей в ЛЧ.
«Ювентус» ожил, «Байер» спасся
Если бы не Ди Грегорио, «Ювентус» пропустил быстрый гол. В моменте это казалось досадным для фаворита эпизодом, однако первый тайм на порядок ярче провел «Пафос». Киприоты постоянно ловили соперника на быстрых контратаках, и когда Андерсон попал в штангу, трибуны отреагировали на игру команды при Лучано Спаллетти свистом. Впрочем, аплодисменты срывал Ди Грегорио. Например, после интересного розыгрыша углового и выстрела Драгомира с лета, когда пришлось вытягивать мяч из-под перекладины.
Но как же все изменилось после перерыва! «Юве», чью игру оживил вышедший на замену Франсишку Консейсау, словно вспомнил о своем статусе и все-таки дожал киприотов. Классная скрытая передача Камбьязо завершилась попаданием Маккенни в ближний верхний угол. После этого гостям пришлось раскрываться, и за это их наказали идеальной контратакой, в концовке которой Дэвида вывел на удар Кенан Йылдыз. Этот гол стал для канадца 150-м на клубном уровне. У «Старой синьоры» вторая победа подряд. Позиции в зоне стыков становятся крепче, и даже есть шансы финишировать в топ-8.
Тринадцатая минута матча стала несчастливой для «Ньюкасла». При подаче углового не самый опасный удар нанес капитан «Байера» Андрих, которого Каспер Юльманн превратил в центрального защитника, и мяч оказался в сетке, срикошетив от капитана «сорок» Бруну Гимараэса. Рабочий гол в чистом виде, и тем обиднее было лишиться преимущества после грубейшей ошибки Флеккена. Голкипер завозился с мячом и, потеряв его, сбил с ног Вольтемаде, а пенальти как всегда уверенно реализовал Гордон.
«Ньюкасл» большую часть второго тайма диктовал свои условия и превосходил немцев по моментам. У хозяев отличную контратаку испортил пожадничавший и пробивший в никуда Поку, тогда как Майли забил головой с подачи Гордона. А ведь были еще сейв реабилитировавшегося Флеккена и попадание гостей в штангу. Но и количество угроз воротам англичан росло. Один раз по примеру коллеги начудил Рамсдейл. Он, правда, сам все исправил, но в концовке киперу пришлось капитулировать перед Гримальдо. «Байер» снова показал характер и вместе с «Ньюкаслом» держится в зоне стыков.
Статистика дня
2-й раз в истории ЛЧ в одном матче при помощи ВАР одна команда лишается заработанного пенальти, а также получает 11-метровый в свои ворота. В апреле с «Реалом» такое случилось в игре с «Арсеналом», а теперь ситуация повторилась против «Манчестер Сити».
2 поражения в шести первых матчах ЛЧ во главе «Реала» потерпел Хаби Алонсо. Прошлый раз так плохо начал работу уложившийся в пять игр Сантьяго Солари в 2019 году. Спустя шесть дней его сменил Зинедин Зидан.
3 футболиста сыграли за английские команды в ЛЧ в 16 лет и младше, и все представляли «Арсенал». Компанию Уилшеру и Доуману сегодня составил Салмон.
5 раз в этом сезоне Хосеп Гвардиола повторял стартовый состав из прошлой игры. Такое же количество подобных случаев фиксировалось у Пепа суммарно в семи предыдущих сезонах.
6 матчей с забитыми мячами составляет серия форварда «Ман Сити» Холанна. Норвежец повторил свой лучший отрезок в главном еврокубке времен «Боруссии» Д.
7 результативных баллов на счету полузащитника «Ньюкасла» Гордона, который повторил клубный рекорд Алана Ширера в рамках одной кампании.
10 лет у «ПСЖ» не было нулевых ничьих в ЛЧ. В 2015 году парижане тоже разошлись миром с соперником из Испании («Реал»).
32 матча не забивал за «Реал» Родриго. Это худшая серия для форвардов «Реала» по числу матчей, но по игровому времени бразилец минуту не дотянул до показателей Рафы Мараньона (1416 минут).