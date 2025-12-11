«Арсенал» не устает выигрывать, Хайкин помог «Буде» добыть ничью в Дортмунде, Моуринью обыграл Конте

2-й раз в истории ЛЧ в одном матче при помощи ВАР одна команда лишается заработанного пенальти, а также получает 11-метровый в свои ворота. В апреле с «Реалом» такое случилось в игре с «Арсеналом», а теперь ситуация повторилась против «Манчестер Сити».

2 поражения в шести первых матчах ЛЧ во главе «Реала» потерпел Хаби Алонсо. Прошлый раз так плохо начал работу уложившийся в пять игр Сантьяго Солари в 2019 году. Спустя шесть дней его сменил Зинедин Зидан.

3 футболиста сыграли за английские команды в ЛЧ в 16 лет и младше, и все представляли «Арсенал». Компанию Уилшеру и Доуману сегодня составил Салмон.

5 раз в этом сезоне Хосеп Гвардиола повторял стартовый состав из прошлой игры. Такое же количество подобных случаев фиксировалось у Пепа суммарно в семи предыдущих сезонах.

6 матчей с забитыми мячами составляет серия форварда «Ман Сити» Холанна. Норвежец повторил свой лучший отрезок в главном еврокубке времен «Боруссии» Д.

7 результативных баллов на счету полузащитника «Ньюкасла» Гордона, который повторил клубный рекорд Алана Ширера в рамках одной кампании.

10 лет у «ПСЖ» не было нулевых ничьих в ЛЧ. В 2015 году парижане тоже разошлись миром с соперником из Испании («Реал»).

32 матча не забивал за «Реал» Родриго. Это худшая серия для форвардов «Реала» по числу матчей, но по игровому времени бразилец минуту не дотянул до показателей Рафы Мараньона (1416 минут).