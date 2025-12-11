Футболист «Реала» поддержал Хаби Алонсо после забитого гола

«Это глупая ничья, у нас были шансы сравнять счет, но мы проиграли. Хаби? Мы не рассматриваем матчи как экзамен, мы хотим выигрывать игры. Мы потеряли слишком много очков в лиге. Мы поддерживаем тренера, сегодня хорошо играли и выложились на 100%, просто победе не суждено было сбыться, вот и все», — заявил голкипер мадридцев Тибо Куртуа.