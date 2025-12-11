Футболист «Реала» поддержал Хаби Алонсо после забитого гола

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» бразилец Родриго заявил, что команда поддерживает главного тренера футбольного клуба Хаби Алонсо.
В среду «Реал» дома уступил английскому «Манчестер Сити» со счетом 1:2 в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов. Родриго стал автором единственного гола хозяев на 28-й минуте. По информации СМИ, руководство испанского клуба ранее приняло решение, что матч против английского «Манчестер Сити» станет решающим для Алонсо.
«После гола я обнял Хаби Алонсо, потому что знаю, что ему тоже сейчас тяжело. Я хотел показать, что мы поддерживаем нашего тренера», — цитирует Родриго Marca.
«Это глупая ничья, у нас были шансы сравнять счет, но мы проиграли. Хаби? Мы не рассматриваем матчи как экзамен, мы хотим выигрывать игры. Мы потеряли слишком много очков в лиге. Мы поддерживаем тренера, сегодня хорошо играли и выложились на 100%, просто победе не суждено было сбыться, вот и все», — заявил голкипер мадридцев Тибо Куртуа.
Защитник «Реала» Рауль Асенсио также поддержал тренера: «Мы находимся под пристальным вниманием в каждом матче, как всегда в “Реале”. В раздевалке все на 100% поддерживают Хаби. Мы понимаем его посыл».
Алонсо возглавил «Реал» в июне 2025 года. На данный момент команда с 36 очками занимает второе место в чемпионате Испании. «Реал» выиграл два из последних шести матчей во всех соревнованиях, потерпев два домашних поражения подряд.