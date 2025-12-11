Гвардиола: «Реал» фрагментами был намного лучше «Сити»

«Всякий раз, когда мяч был у соперника, нам доставалось, особенно от Родриго. Вплоть до гола мы не могли войти в игру. Для многих из игроков это первый матч на “Сантьяго Бернабеу”. Быть может, это пойдет нам на пользу; возможно, благодаря этому мы будем лучше подготовлены в феврале.



“Реал” фрагментами был намного лучше нас. Мы могли бегать, бегать… Но зачастую слишком поздно реагировали на ту или иную ситуацию, оставляя свободное пространство. Но ничего, научимся. Улучшим свою игру в особых обстоятельствах. Игры с “Сандерлендом” и “Фулхэмом” мы вели совершенно иначе, но для Мадрида все это традиционно. На его стадионе такие игры любят», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.