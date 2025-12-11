Алонсо: «После такой игры команду не за что упрекать»

«Матч с “Манчестер Сити” был напряженным. В отдельные моменты доминировала каждая из команд. Соперники переломили ход игры за короткий промежуток времени, забив сначала с углового, а затем с пенальти, но мы продолжали отрабатывать, оставляя последние силы на поле. После такой игры мою команду не за что упрекать. Мы вполне самокритичны, но нам надо продолжать верить… Работать и верить в то, что трудные времена вскоре останутся позади.



Цель “Реала” проста — быть более стабильными, независимо от того в каком турнире и с каким соперником играем. Это был матч Лиги чемпионов, и свой уровень “Реал” повысил вместе с концентрацией внимания и темпом. До последней секунды отрабатывали на поле. Нам надо этот опыт использовать и прогрессировать дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.