Пять клубов гарантировали выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Места в топ-24 по итогам общего этапа после шести туров гарантировали английский «Арсенал» (18 очков), германская «Бавария» (15), французский ПСЖ (13), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, английский «Манчестер Сити» (13) и итальянская «Аталанта» (13). На общем этапе каждая команда проведет по 8 игр. Следующий тур пройдет 20—21 января 2026 года. Заключительные матчи состоятся 28 января.