Пять клубов гарантировали выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 11 декабря. Пять клубов гарантировали себе выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов по итогам шести туров общего этапа турнира.
По регламенту соревнований в общем этапе принимают участие 36 команд, 8 лучших автоматически выйдут в ⅛ финала. Клубы, занявшие места с 9-е по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.
Места в топ-24 по итогам общего этапа после шести туров гарантировали английский «Арсенал» (18 очков), германская «Бавария» (15), французский ПСЖ (13), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, английский «Манчестер Сити» (13) и итальянская «Аталанта» (13). На общем этапе каждая команда проведет по 8 игр. Следующий тур пройдет
Стыковые матчи за выход в ⅛ финала пройдут