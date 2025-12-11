Холанд заявил, что ему нравится новый формат Лиги чемпионов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Норвежский футболист английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что ему нравится играть в новом формате Лиги чемпионов из-за большего количества матчей.
В среду испанский «Реал» дома уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:2 в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов. Холанд отметился забитым мячом с пенальти на 43-й минуте встречи.
«Это место, где хочется играть. Это невероятно. Хочется играть в таких матчах, а благодаря новому формату Лиги чемпионов матчей еще больше, и это здорово. Мне это нравится. Все могло бы выглядеть совершенно по-другому, если бы мы не выиграли, потому что до этого мы проиграли “Байеру”, победа над “Реалом” действительно важна. Теперь у нас осталось еще две игры, так что нам нужно финишировать уверенно, и, надеюсь, мы сможем попасть в восьмерку лучших», — приводит слова Холанда сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
С сезона-2024/25 формат Лиги чемпионов был изменен. Количество участников турнира выросло с 32 до 36 команд. На основном этапе каждый клуб играет по восемь матчей против восьми разных соперников. Первые восемь команд в итоговой таблице выходят в ⅛ финала турнира, а клубы, занявшие с 9-го по 24-е места, играют матчи за выход в эту стадию.
«Манчестер Сити» после шести туров идет на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем матче «горожане» 20 января сыграют в гостях с норвежским клубом «Будё-Глимт».