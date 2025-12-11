Холанд заявил, что ему нравится новый формат Лиги чемпионов

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.09
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.15
П2
4.56
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.52
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.08
П2
4.10
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.29
X
3.61
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.75
П2
2.29
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
14.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
4.62
X
3.83
П2
1.79
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.45
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Брейдаблик
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
Дрита
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.37
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
20:45
Фиорентина
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.96
П2
7.14
Футбол. Лига конференций
20:45
Хеккен
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.61
П2
3.34
Футбол. Лига конференций
20:45
Ягеллония
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.61
П2
2.11
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.58
П2
2.39
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.43
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
20:45
Шкендия
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.51
П2
2.43
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.30
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Холанд заявил, что ему нравится новый формат Лиги чемпионов

Футболист «Манчестер Сити» Холанд заявил, что ему нравится новый формат ЛЧ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Норвежский футболист английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что ему нравится играть в новом формате Лиги чемпионов из-за большего количества матчей.

В среду испанский «Реал» дома уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:2 в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов. Холанд отметился забитым мячом с пенальти на 43-й минуте встречи.

«Это место, где хочется играть. Это невероятно. Хочется играть в таких матчах, а благодаря новому формату Лиги чемпионов матчей еще больше, и это здорово. Мне это нравится. Все могло бы выглядеть совершенно по-другому, если бы мы не выиграли, потому что до этого мы проиграли “Байеру”, победа над “Реалом” действительно важна. Теперь у нас осталось еще две игры, так что нам нужно финишировать уверенно, и, надеюсь, мы сможем попасть в восьмерку лучших», — приводит слова Холанда сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

С сезона-2024/25 формат Лиги чемпионов был изменен. Количество участников турнира выросло с 32 до 36 команд. На основном этапе каждый клуб играет по восемь матчей против восьми разных соперников. Первые восемь команд в итоговой таблице выходят в ⅛ финала турнира, а клубы, занявшие с 9-го по 24-е места, играют матчи за выход в эту стадию.

«Манчестер Сити» после шести туров идет на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем матче «горожане» 20 января сыграют в гостях с норвежским клубом «Будё-Глимт».