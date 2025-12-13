Ричмонд
УЕФА выплатит РФС почти 4 миллиона евро за неучастие российских клубов в еврокубках

РФС получит от УЕФА 3,83 миллиона евро в рамках солидарных выплат для клубов, не участвующих в еврокубках. Это следует из документа, опубликованном на сайте УЕФА.

Источник: Shutterstock

Суммарная доля средств, выделяемая клубам, которые не выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, составляет 7% от прогнозируемых доходов (пороговое значение установлено на уровне 4,4 миллиарда евро), но не более 308 миллионов евро.

Из общей суммы для не входящих в топ‑5 рейтинга УЕФА стран 70% будет распределено в соответствии с позицией каждой ассоциации в списке, остальные 30% — пропорционально сумме доходов клуба, заработавшего больше остальных представителей этой ассоциации в еврокубках.

Федерации Италии, Испании, Англии, Франции и Германии в качестве солидарных выплат получат по 10 миллионов евро, Нидерландов — 6,25 миллиона, Португалии — 6,17 миллиона, Бельгии — 6,09 миллиона, Турции — 6,01 миллиона, Чехии — 5,94 миллиона.

Российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА 28 февраля 2022 года из-за конфликта на Украине.