УЕФА выплатит РФС почти 4 миллиона евро за неучастие российских клубов в еврокубках

Из общей суммы для не входящих в топ‑5 рейтинга УЕФА стран 70% будет распределено в соответствии с позицией каждой ассоциации в списке, остальные 30% — пропорционально сумме доходов клуба, заработавшего больше остальных представителей этой ассоциации в еврокубках.