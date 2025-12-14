Фанатов «Галатасарая» осудили за драку с сыном принцессы Монако

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.60
П2
7.60
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.33
П2
4.14
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.33
П2
4.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.51
X
3.35
П2
1.97
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.01
П2
1.84
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.33
П2
2.82
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.35
П2
2.25
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.74
X
3.58
П2
2.05
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.07
П2
5.40
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.58
П2
2.20
Футбол. Испания
18:15
Сельта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.21
П2
2.73
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.68
П2
1.87
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.12
П2
6.59
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.80
П2
4.50
Футбол. Англия
19:30
Брентфорд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.50
П2
3.94
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
21.00
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.31
X
4.18
П2
1.59
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.62
X
4.32
П2
1.70
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.86
П2
2.29
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Тулуза
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лацио
1
П1
X
П2

Фанатов «Галатасарая» осудили за драку с сыном принцессы Монако

Двое фанатов «Галатасарая» получили сроки за драку с сыном принцессы Монако.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Двое фанатов турецкого футбольного клуба «Галатасарай» получили несколько месяцев тюрьмы условно за драку с сыном принцессы Монако Луи Дюкрюэ после матча «Галатасарая» с «Монако», сообщает газета Nice-Matin.

Во вторник, 9 ноября, «Монако» на своем поле обыграл турецкий «Галатасарай» в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. После матча турецкие фанаты подрались с Дюкрюэ и его друзьями, потасовка была якобы спровоцирована словами одного из фанатов на турецком языке.

«Двое фанатов турецкого клуба получили условные тюремные сроки за нанесение ударов и причинение травм сыну принцессы Стефании, а также двум его друзьям», — говорится в публикации.

Отмечается, что двое жителей парижского региона получили по два месяца условно, им также запретили въезжать в Монако на три года и предписали выплатить по тысяче евро каждому из потерпевших.

Монако
1:0
Первый тайм: 0:0
Галатасарай
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
9.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Окан Бурук
Голы
Монако
Фоларин Балогун
68′
Нереализованные пенальти
Монако
Денис Закария
51′
Составы команд
Монако
1
Лукас Градецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
15
Ламин Камара
10
Александр Головин
82′
20
Кассум Уттара
18
Такуми Минамино
75′
4
Йордан Тезе
9
Фоларин Балогун
86′
14
Мика Биерет
90+6′
Галатасарай
7
Роланд Шоллои
10
Лерой Сане
53
Барыш Йылмаз
88′
45
Виктор Осимхен
6
Давинсон Санчес
50′
42
Абдюлкерим Бардакджы
34
Лукас Торрейра
8
Габриэл Сара
1
Угурджан Чакыр
68′
19
Гюнай Гювенч
4
Исмаил Якобс
79′
9
Мауро Икарди
20
Илкай Гюндоган
63′
11
Юнус Акгюн
Статистика
Монако
Галатасарай
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
18
13
Удары в створ
5
2
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
7
3
Фолы
12
15
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти