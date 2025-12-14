Фанатов «Галатасарая» осудили за драку с сыном принцессы Монако

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Двое фанатов турецкого футбольного клуба «Галатасарай» получили несколько месяцев тюрьмы условно за драку с сыном принцессы Монако Луи Дюкрюэ после матча «Галатасарая» с «Монако», сообщает газета Nice-Matin.
Во вторник, 9 ноября, «Монако» на своем поле обыграл турецкий «Галатасарай» в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. После матча турецкие фанаты подрались с Дюкрюэ и его друзьями, потасовка была якобы спровоцирована словами одного из фанатов на турецком языке.
«Двое фанатов турецкого клуба получили условные тюремные сроки за нанесение ударов и причинение травм сыну принцессы Стефании, а также двум его друзьям», — говорится в публикации.
Отмечается, что двое жителей парижского региона получили по два месяца условно, им также запретили въезжать в Монако на три года и предписали выплатить по тысяче евро каждому из потерпевших.
