Дембеле признан лучшим спортсменом года во Франции по версии L'Equipe

Футболист «ПСЖ» Дембеле стал спортсменом года во Франции по версии L'Equipe.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Нападающий парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, который в сентябре стал обладателем «Золотого мяча», признан лучшим спортсменом Франции по итогам 2025 года по версии издания L'Equipe.

Издание опубликовало рейтинг лучших спортсменов страны уходящего года, занявший первое место Дембеле набрал 803 очка в голосовании. Лучшей спортсменкой Франции была признана велогонщица Полин Ферран-Прево, она набрала 1174 очка.

В сезоне-2024/25 Дембеле в составе «ПСЖ» принял участие в 53 матчах в различных турнирах, в которых отметился 35 голами. Он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. Форвард дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее француз стал обладателем «Золотого мяча» и признан лучшим игроком сезона по версии ФИФА.