Дембеле признан лучшим спортсменом года во Франции по версии L'Equipe

В сезоне-2024/25 Дембеле в составе «ПСЖ» принял участие в 53 матчах в различных турнирах, в которых отметился 35 голами. Он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. Форвард дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее француз стал обладателем «Золотого мяча» и признан лучшим игроком сезона по версии ФИФА.