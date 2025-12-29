Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве

В серии послематчевых пенальти против «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Лужники» в Москве Терри во время исполнения удара поскользнулся и не попал в ворота, и в итоге победа досталась «красным дьяволам». Терри посчитал необходимым извиниться перед болельщиками в открытом письме, опубликованном на сайте «Челси» после поражения. В декабре англичанин на подкасте Риса Менни заявил, что его посещали суицидальные мысли после незабитого пенальти.