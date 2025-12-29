Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бывший защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри сообщил, что выставит на аукцион футболку, в которой он играл в финале Лиги чемпионов сезона-2007/08 в Москве.
В серии послематчевых пенальти против «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Лужники» в Москве Терри во время исполнения удара поскользнулся и не попал в ворота, и в итоге победа досталась «красным дьяволам». Терри посчитал необходимым извиниться перед болельщиками в открытом письме, опубликованном на сайте «Челси» после поражения. В декабре англичанин на подкасте Риса Менни заявил, что его посещали суицидальные мысли после незабитого пенальти.
«Мой фонд будет сотрудничать с двумя близкими мне по духу благотворительными организациями, которые отчаянно нуждаются в деньгах, так что это пойдет на благое дело», — приводит слова Терри Goal.
Продажа является частью благотворительного аукциона Goldin Auctions, на котором всего будет выставлено 26 лотов. Выручка от мероприятия пойдет в фонд Джона Терри, который поддерживает ряд британских благотворительных организаций. Аукцион завершится 31 декабря.