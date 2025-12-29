Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.78
П2
6.76
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Интер
1
П1
X
П2

Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве

Джон Терри выставит на аукцион футболку «Челси» с финала Лиги чемпионов в Москве.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бывший защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри сообщил, что выставит на аукцион футболку, в которой он играл в финале Лиги чемпионов сезона-2007/08 в Москве.

В серии послематчевых пенальти против «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Лужники» в Москве Терри во время исполнения удара поскользнулся и не попал в ворота, и в итоге победа досталась «красным дьяволам». Терри посчитал необходимым извиниться перед болельщиками в открытом письме, опубликованном на сайте «Челси» после поражения. В декабре англичанин на подкасте Риса Менни заявил, что его посещали суицидальные мысли после незабитого пенальти.

«Мой фонд будет сотрудничать с двумя близкими мне по духу благотворительными организациями, которые отчаянно нуждаются в деньгах, так что это пойдет на благое дело», — приводит слова Терри Goal.

Продажа является частью благотворительного аукциона Goldin Auctions, на котором всего будет выставлено 26 лотов. Выручка от мероприятия пойдет в фонд Джона Терри, который поддерживает ряд британских благотворительных организаций. Аукцион завершится 31 декабря.