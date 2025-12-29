Капитан «Кайрата» выступил за возвращение клубов РПЛ в еврокубки

«Желаю РПЛ прогрессировать в 2026 году. Желаю прогрессировать всему российскому футболу. Надо, чтобы российские клубы вернулись на международную арену и стали играть в еврокубках. Их сейчас не хватает», — сказал Мартынович в интервью Metaratings.ru.