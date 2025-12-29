Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Рома
3
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
30.12
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.29
П2
1.64
Футбол. Англия
30.12
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Англия
30.12
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.35
П2
3.67
Футбол. Англия
30.12
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Англия
30.12
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.77
П2
7.50

Капитан «Кайрата» выступил за возвращение клубов РПЛ в еврокубки

Защитник сборной Беларуси и капитан алматинского «Кайрата» Александр Мартынович высказался о возвращении российских клубов в еврокубковые турниры, передают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz/Болат Айтмолда

«Желаю РПЛ прогрессировать в 2026 году. Желаю прогрессировать всему российскому футболу. Надо, чтобы российские клубы вернулись на международную арену и стали играть в еврокубках. Их сейчас не хватает», — сказал Мартынович в интервью Metaratings.ru.

Мартынович присоединился к алматинскому летом 2024 года из «Рубина» на правах свободного агента. Помимо казанского клуба, в российской премьер-лиги (РПЛ) белорус также защищал цвета екатеринбургского «Урала» и «Краснодара».

Напомним, что с 2022 года российские клубы и национальные сборные лишены права участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Ограничение охватывает все международные турниры, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.