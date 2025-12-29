Капитан «Кайрата» выступил за возвращение клубов РПЛ в еврокубки

«Желаю РПЛ прогрессировать в 2026 году. Желаю прогрессировать всему российскому футболу. Надо, чтобы российские клубы вернулись на международную арену и стали играть в еврокубках. Их сейчас не хватает», — сказал Мартынович в интервью Metaratings.ru.
Мартынович присоединился к алматинскому летом 2024 года из «Рубина» на правах свободного агента. Помимо казанского клуба, в российской премьер-лиги (РПЛ) белорус также защищал цвета екатеринбургского «Урала» и «Краснодара».
Напомним, что с 2022 года российские клубы и национальные сборные лишены права участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Ограничение охватывает все международные турниры, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.