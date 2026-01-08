«Кайрат» назвал цены на матч Лиги чемпионов с «Брюгге» в Астане

Встреча состоится 20 января в Астане на стадионе «Астана Арена». Начало игры в 20:30 по местному времени.
Билеты делятся на четыре категории в зависимости от расположения мест:
Категория 1 — 50 000 тенге;
Категория 2 — 35 000 тенге;
Категория 3 — 25 000 тенге;
Категория 4 — 15 000 тенге.
Отметим, что аналогичные цены были на матч «Кайрата» и «Олимпиакоса», который состоялся там же в Астане 9 декабря 2025 года.
Добавим, что ранее, цены на билеты на матчи против «Реала» и «Пафоса», состоявшиеся в Алматы стояли от 30 до 250 тысяч тенге.
На данный момент алматинский «Кайрат» занимает 36-е место в турнирной таблице рядом с испанским «Вильярреалом». Казахстанский клуб имеет в своём активе всего одно очко за ничью с кипрским «Пафосом» (0:0).
Остальные 5 матчей против португальского «Спортинга» (4:1), мадридского «Реала» (0:5), миланского «Интера» (2:1), датского «Копенгагена» (3:2) и греческого «Олимпиакоса» (0:1) «Кайрат» проиграл. Впереди, помимо матча против «Брюгге» алматинцы сыграют против лондонского «Арсенала» (в ночь с 28 на 29 января).