Названы вероятные соперники «Кайрата» по Лиге чемпионов

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
перерыв
Ланс
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
2.90
П2
5.63
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
2
:
Атлетик
2
Все коэффициенты
П1
5.60
X
1.87
П2
3.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
1.33
П2
11.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
1.60
П2
22.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
1.11
X
7.90
П2
96.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
1
Все коэффициенты
П1
3.95
X
1.65
П2
6.40
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.54
П2
7.75
Футбол. Англия
20:30
Ноттингем Форест
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.99
X
4.09
П2
1.60
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.65
X
4.88
П2
1.68
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.58
П2
5.20
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.60
П2
3.78
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.93
X
4.35
П2
1.53
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.73
X
4.28
П2
1.60
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

Названы вероятные соперники «Кайрата» по Лиге чемпионов

Портал Footrankings представил участников первого отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов — 2026/27, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Алматинцы в новом розыгрыше стартуют именно с этой стадии еврокубка. Сообщается, что помимо «Кайрата» еще девять клубов обеспечили себе участие в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.
Кто выступит в первом отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов — 2026/27:

  • «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
  • КуПС (Финляндия)
  • «Викингур Рейкьявик» (Исландия)
  • «Кайрат» (Казахстан)
  • «Рига ФК» (Латвия)
  • «КИ Клаксвик» (Фарерские острова)
  • «Флора Таллинн» (Эстония)
  • «Кауно Жальгирис» (Литва)
  • «МЛ Витебск» (Беларусь)
  • «Иберия 1999» (Грузия).

Отметим, что «Кайрат» находится в числе сеянных команд, где еще представлены шесть команд. Это может гарантировать комфортного соперника. Среди несеянных: «Кауно Жальгирис» (Литва), «МЛ Витебск» (Беларусь) и «Иберия 1999» (Грузия).

Добавим, что «Кайрат» продолжает выступление на общем этапе Лиги чемпионов текущего розыгрыша. 20 января алматинцы примут в Астане бельгийский «Брюгге», а в ночь с 28 на 29 января сыграют в Лондоне с «Арсеналом».