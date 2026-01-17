Названы вероятные соперники «Кайрата» по Лиге чемпионов

Алматинцы в новом розыгрыше стартуют именно с этой стадии еврокубка. Сообщается, что помимо «Кайрата» еще девять клубов обеспечили себе участие в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.
Кто выступит в первом отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов — 2026/27:
- «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
- КуПС (Финляндия)
- «Викингур Рейкьявик» (Исландия)
- «Кайрат» (Казахстан)
- «Рига ФК» (Латвия)
- «КИ Клаксвик» (Фарерские острова)
- «Флора Таллинн» (Эстония)
- «Кауно Жальгирис» (Литва)
- «МЛ Витебск» (Беларусь)
- «Иберия 1999» (Грузия).
Отметим, что «Кайрат» находится в числе сеянных команд, где еще представлены шесть команд. Это может гарантировать комфортного соперника. Среди несеянных: «Кауно Жальгирис» (Литва), «МЛ Витебск» (Беларусь) и «Иберия 1999» (Грузия).
Добавим, что «Кайрат» продолжает выступление на общем этапе Лиги чемпионов текущего розыгрыша. 20 января алматинцы примут в Астане бельгийский «Брюгге», а в ночь с 28 на 29 января сыграют в Лондоне с «Арсеналом».