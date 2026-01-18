Ричмонд
«Кайрат» узнал хорошие новости перед матчем с «Брюгге» в ЛЧ

Самый дорогой футболист бельгийского «Брюгге», греческий вингер Христос Цолис не сможет принять участие в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата», передают Vesti.kz со ссылкой на Voetbalkrant.

Источник: ФК "Кайрат"

Лидер «Брюгге» вне заявки

Футболист с рыночной стоимостью 30 миллионов евро не отправился с командой в Казахстан. Цолис, по данным источника, получил повреждение в недавнем матче против «Ла-Лувьера» и не успел восстановиться к игре с «Кайратом».

В текущем сезоне грек является одним из ключевых игроков бельгийского клуба: он провёл 32 матча во всех турнирах, отметившись 11 голами и 16 результативными передачами.

Расклады перед матчем

Поединок общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» — «Брюгге» состоится 20 января в Астане. К этому противостоянию казахстанский клуб подходит с одним набранным очком, тогда как бельгийская команда после шести туров имеет в активе четыре балла.