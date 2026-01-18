«Кайрат» узнал хорошие новости перед матчем с «Брюгге» в ЛЧ

Лидер «Брюгге» вне заявки
Футболист с рыночной стоимостью 30 миллионов евро не отправился с командой в Казахстан. Цолис, по данным источника, получил повреждение в недавнем матче против «Ла-Лувьера» и не успел восстановиться к игре с «Кайратом».
В текущем сезоне грек является одним из ключевых игроков бельгийского клуба: он провёл 32 матча во всех турнирах, отметившись 11 голами и 16 результативными передачами.
Расклады перед матчем
Поединок общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» — «Брюгге» состоится 20 января в Астане. К этому противостоянию казахстанский клуб подходит с одним набранным очком, тогда как бельгийская команда после шести туров имеет в активе четыре балла.