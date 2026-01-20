Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.99
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.13
X
6.15
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.30
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.47
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.22
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.70
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.85
П2
7.80

Рафинья восстановился от травмы перед матчем «Барселоны» в ЛЧ

Бразильский футболист Рафинья вернулся в состав «Барселоны».

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бразильский футболист испанской «Барселоны» Рафинья завершил восстановление после полученного ушиба и получил разрешение врачей на участие в матчах, его одноклубник Ферран Торрес получил мышечную травму и пропустит около десяти дней, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.

Торрес принял участие в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу против «Реал Сосьедад» (1:2). Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Отмечается, что форвард получил травму полуперепончатой мышцы правой ноги. Рафинья пропустил матч против «Реал Сосьедад».

В среду «Барселона» на выезде сыграет против пражской «Славии» в рамках седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Участие в матче не примет испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль из-за перебора желтых карточек. Также восстанавливаться после травм продолжают испанский полузащитник клуба Гави и датский защитник Андреас Кристенсен.