Рафинья восстановился от травмы перед матчем «Барселоны» в ЛЧ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бразильский футболист испанской «Барселоны» Рафинья завершил восстановление после полученного ушиба и получил разрешение врачей на участие в матчах, его одноклубник Ферран Торрес получил мышечную травму и пропустит около десяти дней, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Торрес принял участие в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу против «Реал Сосьедад» (1:2). Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Отмечается, что форвард получил травму полуперепончатой мышцы правой ноги. Рафинья пропустил матч против «Реал Сосьедад».
В среду «Барселона» на выезде сыграет против пражской «Славии» в рамках седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Участие в матче не примет испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль из-за перебора желтых карточек. Также восстанавливаться после травм продолжают испанский полузащитник клуба Гави и датский защитник Андреас Кристенсен.