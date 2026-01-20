Рафинья восстановился от травмы перед матчем «Барселоны» в ЛЧ

Торрес принял участие в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу против «Реал Сосьедад» (1:2). Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Отмечается, что форвард получил травму полуперепончатой мышцы правой ноги. Рафинья пропустил матч против «Реал Сосьедад».