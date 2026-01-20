«Брюгге» разбил «Кайрат» в Астане: как это было? Обзор по горячим следам

Первые минуты «Брюгге» чаще контролировал мяч и больше атаковал, особенно с правого фланга. Однако первая же попытка придумать нечто интересное слева вылилось в заработанный угловой. Гости опасно разыграли его, но потеряли мяч, после чего чёрно-жёлтые устремились в молниеносную контратаку. Однако Жоржиньо Монтейру, имея преимущество в виде отрыва от соперника, позволил оппоненту нагнать себя и лишился мяча. В этот момент кто-то мог подумать: «Вот был бы на его месте Сатпаев…», однако Дастан продолжает восстанавливаться от травмы.