«Я тоже готов» — талант из «Кайрата» сделал заявление после дебюта в Лиге чемпионов

«В чём отличия между юношеской Лигой чемпионов и взрослой? Здесь более опытные игроки, быстрее работают, быстрее думают и физически сильнее они. Для меня всё прошло хорошо. Только надо было увереннее чуть-чуть играть и быстрее».
Также полузащитник отметил, что был мотивирован показать себя с лучшей стороны.
«В целом, волнения и ничего такого не было. Я должен был доказать тренеру, что тоже готов играть в Лиге чемпионов. Дальнейшие планы? Подготовиться к Евро U-19, пройти сборы к новому сезону. Пока планы такие», — цитирует Абиша корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.
Напомним, что «Кайрат» проиграл заключительный домашний матч на общем этапе Лиги чемпионов «Брюгге» со счётом 1:4.
Юные Абиш и Мансур Биркурманов появились на поле ближе примерно за 15 минут до конца встречи.
Рафаэль Уразбахтин
Иван Леко
Адилет Садыбеков
(Александр Мрынский)
90+2′
Александр Станкович
32′
Ханс Ванакен
(Хоакин Сейс)
38′
Ромео Верман
74′
Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
84′
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
55
Валерий Громыко
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
80′
20
Еркин Тапалов
79′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
75′
99
Рикардиньо
26
Эдмилсон
76′
6
Адилет Садыбеков
90+3′
18
Дан Глейзер
76′
79
Мансур Биркурманов
4
Дамир Касабулат
79′
42
Мухамедали Абиш
29
Нордин Яккерс
44
Брэндон Мехеле
4
Хоэль Ордоньес
25
Александр Станкович
20
Ханс Ванакен
67
Мамаду Дьякон
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
9
Карлуш Боржеш
78′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
78′
7
Николо Тресольди
17
Ромео Верман
78′
84
Шандре Кэмпбелл
10
Хуго Ветлесен
64′
11
Сиссе Сандра
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти