Тренер «Брюгге» оценил разгром «Кайрата» в Лиге чемпионов

Он рассказал, чем остался доволен в наибольшей степени по итогам матча.
"Игрой от первой и до последней минуты, а также настроем, сосредоточенностью, приложенными усилиями и отношением команды к игре. Это был важный для нас вызов. Пережив два поражения (на внутренней арене), неизбежно чувствуется стресс. Я очень доволен: мы предстали целеустремленной, сплоченной командой, приехавшей сражаться за победу.
Очень рад за всех, кто сюда прибыл. У нас целая трибуна в Астане была заполнена нашими болельщиками, и мы очень им благодарны. Думаю, это и в целом бельгийскому футболу пойдет на пользу. Показали, что знаем, что такое футбол: непросто забить четыре мяча в Лиге чемпионов. Я бы сказал, это иллюстрирует то, насколько хорош стал бельгийский футбол в последние годы", — заявил он.
Кроме того, специалист высказался о предстоящем матче с «Олимпиком», подчеркнув его особую значимость для клуба.
«Это прекрасно, что в своей последней игре мы продолжаем бороться за что-то важное. Для меня, для штаба, для всего клуба в целом, для ребят в нынешней ситуации это очень важно. Будет здорово. Почти как в ситуации, когда ничего не теряешь и есть шанс выиграть многое. Постараемся сделать все, чтобы продлить себе такие вечера», — цитирует хорватского специалиста сайт УЕФА.
Напомним, это был последний домашний матч алматинцев в текущем розыгрыше турнира. В последнем, восьмом туре алматинцы сыграют на выезде с лондонским «Арсеналом». Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января. «Брюгге», набравший семь очков 28 января примет французский «Олимпик».
«Кайрат», набрав одно очко, занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице общего этапа турнира.
Рафаэль Уразбахтин
Иван Леко
Адилет Садыбеков
(Александр Мрынский)
90+2′
Александр Станкович
32′
Ханс Ванакен
(Хоакин Сейс)
38′
Ромео Верман
74′
Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
84′
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
55
Валерий Громыко
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
80′
20
Еркин Тапалов
79′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
75′
99
Рикардиньо
26
Эдмилсон
76′
6
Адилет Садыбеков
90+3′
18
Дан Глейзер
76′
79
Мансур Биркурманов
4
Дамир Касабулат
79′
42
Мухамедали Абиш
29
Нордин Яккерс
44
Брэндон Мехеле
4
Хоэль Ордоньес
25
Александр Станкович
20
Ханс Ванакен
67
Мамаду Дьякон
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
9
Карлуш Боржеш
78′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
78′
7
Николо Тресольди
17
Ромео Верман
78′
84
Шандре Кэмпбелл
10
Хуго Ветлесен
64′
11
Сиссе Сандра
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти