Тренер «Брюгге» оценил разгром «Кайрата» в Лиге чемпионов

«Это прекрасно, что в своей последней игре мы продолжаем бороться за что-то важное. Для меня, для штаба, для всего клуба в целом, для ребят в нынешней ситуации это очень важно. Будет здорово. Почти как в ситуации, когда ничего не теряешь и есть шанс выиграть многое. Постараемся сделать все, чтобы продлить себе такие вечера», — цитирует хорватского специалиста сайт УЕФА.