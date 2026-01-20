Лига чемпионов закончилась для «Кайрата» раньше всех: подробности

В матче седьмого тура «желто-черные» уступили на своем поле бельгийскому «Брюгге» (1:4).
Алматинцы по итогам семи матчей набрали одно очко и уже точно утратили даже теоретические шансы попасть в число первых 24-х команд турнирной таблицы, которые продолжат борьбу далее.
«Кайрат» занимает последнее, 36-е место. Столько же у испанского «Вильярреала», который обходит «Кайрат» лишь под дополнительным показателям. Испанцы, сыгравшие шесть матчей, еще сохраняют математические шансы.
В заключительном туре, «Кайрат» сыграет на выезде с лидером общего этапа турнира лондонским «Арсеналом». Игра в Англии пройдет в ночь с 28 на 29 января.
Напомним, те команды, которые займут места с 1-го по 8-е включительно, гарантируют место в ⅛ финала турнира. Команды, которые финиширует на местах с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах, то есть в 1/16 финала.
Рафаэль Уразбахтин
Иван Леко
Адилет Садыбеков
(Александр Мрынский)
90+2′
Александр Станкович
32′
Ханс Ванакен
(Хоакин Сейс)
38′
Ромео Верман
74′
Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
84′
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
55
Валерий Громыко
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
80′
20
Еркин Тапалов
79′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
75′
99
Рикардиньо
26
Эдмилсон
76′
6
Адилет Садыбеков
90+3′
18
Дан Глейзер
76′
79
Мансур Биркурманов
4
Дамир Касабулат
79′
42
Мухамедали Абиш
29
Нордин Яккерс
44
Брэндон Мехеле
4
Хоэль Ордоньес
25
Александр Станкович
20
Ханс Ванакен
67
Мамаду Дьякон
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
9
Карлуш Боржеш
78′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
78′
7
Николо Тресольди
17
Ромео Верман
78′
84
Шандре Кэмпбелл
10
Хуго Ветлесен
64′
11
Сиссе Сандра
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти